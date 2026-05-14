Precios y accesos para Desamparados ante Colón por el cupo al Regional

Este sábado 16 de mayo, el fútbol sanjuanino definirá a su segundo representante para el Torneo Regional Amateur 2026/2027. Sportivo Desamparados y Colón Junior se enfrentarán en un partido único y clasificatorio a partir de las 16 horas, en el Estadio el Templo de Trinidad. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que las entradas generales tendrán un costo de $10.000, mientras que las plateas valdrán $15.000.

El operativo de seguridad ya estableció cómo se dividirá el público en Rawson para evitar incidentes. Los hinchas de Desamparados ocuparán el sector sur (popular y platea sur), con ingreso por calle República del Líbano. Por su parte, la parcialidad de Colón Junior se ubicará en el sector norte (popular y platea norte-oeste), ingresando por calle Pasteur.

Este encuentro es clave para el calendario local, ya que otorga la última plaza disponible para el certamen nacional. Cabe recordar que el primer clasificado por Liga Sanjuanina fue el Club Atlético Unión, tras consagrarse campeón del Torneo Oficial 2025.

El choque entre el "Puyuta" y el "Merengue" genera una enorme expectativa, dado que ambos clubes buscarán sumarse al equipo de Villa Krause en la cuarta categoría del fútbol argentino. Al ser en cancha neutral y con ambas parcialidades, los organismos de seguridad solicitaron a los espectadores concurrir con antelación para agilizar los ingresos. La ampliación del cupo para San Juan responde a la jerarquización de la Liga Sanjuanina de Fútbol.