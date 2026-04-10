Nicole Neumann reveló la verdad de la separación de su marido

Tras la repercusión de los últimos rumores, Nicole Neumann aseguró que "la casa está en orden" para frenar las versiones sobre su vida privada. El revuelo se generó cuando Juan Etchegoyen afirmó en Mitre Live que "Nicole Neumann y Manu Urcera están separados. Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia".

Con la expectativa al máximo, el periodista lanzó su información confirmando que "La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados" y agregó que "No voy a decir si ella o él pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí le la dan confirmada".

Ante esta situación difundida el 9 de abril de 2026, la modelo desmintió todo por WhatsApp. Al ser consultada por Fede Flowers, respondió un tajante "No". Luego, en diálogo con Nancy Duré, sostuvo que "No es verdad que me separé, para nada".

Sobre el origen de la noticia, ella manifestó que "No tenemos ni idea. Ayer cuando a Manu le llegó el mensaje me lo mostró y nos preguntamos lo mismo". Finalmente, aclaró que el piloto no habló porque "El no contestó porque dijo 'Yo nunca contesto estas cosas, no voy a contestar nada ahora tampoco'. Está todo bien por suerte".