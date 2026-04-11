Tras la sorpresiva lluvia y los chaparrones registrados en distintos sectores de la provincia durante la madrugada del sábado 11 de abril, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano realizó un relevamiento para evaluar posibles daños y asistir a las familias afectadas.

El operativo se desplegó en todos los departamentos con el objetivo de relevar la situación habitacional y detectar necesidades urgentes. Equipos técnicos recorrieron distintas zonas para verificar el impacto de las precipitaciones.

Según informaron las autoridades, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias confirmó que, tras el relevamiento realizado en toda la provincia, no se han recibido requerimientos de asistencia por parte de la población.

Si bien no se reportaron situaciones de gravedad generalizada, se registraron algunos inconvenientes puntuales vinculados a filtraciones, anegamientos y complicaciones menores en viviendas.

Desde el organismo señalaron que se continuará con el monitoreo permanente en todo el territorio provincial, con el objetivo de detectar de manera temprana posibles casos que requieran intervención.

El relevamiento permitirá mantener actualizada la situación y garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas.