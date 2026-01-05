Novak Djokovic ha comunicado su desvinculación definitiva de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), organización que él mismo cofundó en 2020 junto a Vasek Pospisil. La decisión del serbio, de 38 años y único representante activo del histórico Big Three, responde a profundas diferencias en la gobernanza interna, la transparencia y el manejo de su imagen pública.

A través de sus redes sociales, el ganador de 24 Grand Slams expresó: “Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”.

Este distanciamiento ocurre mientras el sindicato intensifica su enfrentamiento legal contra la ATP, WTA, ITF e ITIA, acusándolos de prácticas anticompetitivas y de ignorar el bienestar de los atletas. En la demanda impulsada el 18 de marzo por un bufete de abogados figuraron nombres como Nick Kyrgios, Reilly Opelka, Tennys Sandgren, John-Patrick Smith, Noah Rubin, Aldila Sutjiadi, Anastasia Rodionova, Nicole Melichar, Saisai Zheng, Sorana Cirstea y Varvara Gracheva, pero no el de Djokovic. Sobre la postura del organismo, el balcánico manifestó que “quizás algunas palabras utilizadas son demasiado fuertes”, evidenciando un alejamiento del tono adoptado por la dirección actual.

Djokovic señaló un quiebre insalvable en los objetivos de la entidad, afirmando que “mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”. El tenista también detalló: “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”.

En esta nueva etapa, el jugador priorizará su carrera profesional y su entorno familiar, con la mira puesta en el torneo 250 de Adelaida entre el 12 y 17 de enero. Para finalizar su anuncio, sentenció: “Seguiré contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”.