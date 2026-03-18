El popular videojuego Fortnite volverá a estar disponible en Google Play esta semana, marcando el fin de una ausencia de más de cinco años tras su salida en 2020 en medio de un fuerte conflicto con las grandes tiendas de aplicaciones.

El regreso se concretará el jueves 19 de marzo, cuando los usuarios de Android podrán descargar nuevamente el juego desde la tienda oficial, sin necesidad de recurrir a instalaciones externas como ocurría hasta ahora.

La ausencia de Fortnite en Google Play se originó en una disputa económica entre su desarrolladora, Epic Games, y las compañías dueñas de las tiendas de apps, principalmente Google y Apple. El conflicto comenzó cuando Epic decidió implementar su propio sistema de pagos dentro del juego para evitar las comisiones de hasta el 30%, lo que derivó en su expulsión de las plataformas.

Tras años de litigios, un fallo judicial y posteriores acuerdos permitieron destrabar la situación y habilitar el regreso del título a nivel global, en un contexto de cambios en las políticas de las tiendas digitales y mayor apertura para los desarrolladores.

El retorno no llega solo: coincide con una nueva temporada del juego que incluye novedades para los usuarios. Entre ellas, la incorporación de personajes reconocidos como Dwayne “La Roca” Johnson y Bugs Bunny, ampliando el universo del battle royale.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El relanzamiento también viene acompañado de ajustes económicos, como aumentos en precios dentro del juego, lo que genera críticas entre parte de la comunidad gamer.

De esta manera, Fortnite inicia una nueva etapa en dispositivos móviles, con mayor accesibilidad para millones de jugadores, pero también con desafíos en un mercado que cambió durante su ausencia y con usuarios más atentos a las condiciones de uso y costos dentro del juego.