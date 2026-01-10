Vecinos del barrio Las Pampas, situado en el departamento de Pocito, acercaron un comunicado a DIARIO HUARPE en el que alertan sobre la inseguridad constante en la zona, la venta visible de drogas y los crecientes hechos de violencia. Según detallan, el miedo se instaló en las calles y hogares del barrio, donde salir se ha vuelto un riesgo cotidiano para las familias. La Policía de la zona pide que los habitante se involucren màs y se animen a denunciar.

El reclamo de los vecinos se intensificó tras el homicidio ocurrido el 4 de enero, cuando un hombre fue baleado a quemarropa durante una pelea vecinal. El sujeto fue internado en estado crítico y falleció dos días después, lo que generó preocupación sobre la presencia del Estado y la eficacia de los controles policiales en la zona.

"Los hechos delictivos se repiten, el miedo se instaló en nuestras casas y en nuestras calles, y salir o volver a nuestros hogares se volvió una preocupación diaria. A esto se suma la venta de estupefacientes, que ocurre de manera visible y permanente, generando violencia, conflictos y un grave deterioro", se detalla en el comunicado de los vecinos.

Ante esta situación, DIARIO HUARPE consultó a Martín Flores, jefe departamental 5 de Pocito, quien aseguró que se reforzó la seguridad en el barrio. "Diariamente articulamos operativos en diferentes horarios con motorizadas, comisarías y el Comando Radioeléctrico. También se instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos del barrio", indicó. A demás, destacó que se realizan allanamientos y operativos antidrogas en forma permanente.

Asimismo, Flores destacó la importancia de la denuncia vecinal: “A veces los vecinos no se animan a denunciar por miedo a represalias. Pero necesitamos que nos informen de manera anónima para poder actuar. Sin denuncias, no podemos intervenir y los operativos pierden eficacia”.

Respecto a las cámaras instaladas, Flores explicó que son estratégicas y, que además, funcionan en conjunto con las ya instaladas de Cisem: “Tenemos tres cámaras en el barrio y otra más en la calle 11 y Mendoza. Permiten monitorear ingresos y alertarnos sobre movimientos sospechosos, y eso ha sido muy útil para prevenir delitos”.

El barrio Las Pampas cuenta con aproximadamente 600 casas y combina familias trabajadoras con sectores donde la violencia y la venta de estupefacientes generan conflictos permanentes. Los vecinos reclamaron más medidas de prevención para garantizar la seguridad y recuperar la tranquilidad del barrio. "La seguridad también se construye entre todos. Necesitamos que los vecinos denuncien, que se animen", concluyó el comisario.