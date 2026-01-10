Publicidad
Policiales > Piden denunciar

Vecinos de Las Pampas exigen seguridad y la Policía ya reforzó controles

Vecinos de Pocito reclaman mayor seguridad tras el homicidio y denuncian venta de drogas y robos. Desde la Policía aseguró que se reforzaron los controles diarios y, además, piden que denuncien. 

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Tras el homicidio ocurrido hace unos días, los vecinos de Las Pampas exigen mayor presencia policial. 

Vecinos del barrio Las Pampas, situado en el departamento de Pocito, acercaron un comunicado a DIARIO HUARPE en el que alertan sobre la inseguridad constante en la zona, la venta visible de drogas y los crecientes hechos de violencia. Según detallan, el miedo se instaló en las calles y hogares del barrio, donde salir se ha vuelto un riesgo cotidiano para las familias. La Policía de la zona pide que los habitante se involucren màs y se animen a denunciar.

El reclamo de los vecinos se intensificó tras el homicidio ocurrido el 4 de enero, cuando un hombre fue baleado a quemarropa durante una pelea vecinal. El sujeto fue internado en estado crítico y falleció dos días después, lo que generó preocupación sobre la presencia del Estado y la eficacia de los controles policiales en la zona.

"Los hechos delictivos se repiten, el miedo se instaló en nuestras casas y en nuestras calles, y salir o volver a nuestros hogares se volvió una preocupación diaria. A esto se suma la venta de estupefacientes, que ocurre de manera visible y permanente, generando violencia, conflictos y un grave deterioro", se detalla en el comunicado de los vecinos. 

Ante esta situación, DIARIO HUARPE consultó a Martín Flores, jefe departamental 5 de Pocito, quien aseguró que se reforzó la seguridad en el barrio. "Diariamente articulamos operativos en diferentes horarios con motorizadas, comisarías y el Comando Radioeléctrico. También se instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos del barrio", indicó. A demás, destacó  que se realizan allanamientos y operativos antidrogas en forma permanente.

Asimismo, Flores destacó la importancia de la denuncia vecinal: “A veces los vecinos no se animan a denunciar por miedo a represalias. Pero necesitamos que nos informen de manera anónima para poder actuar. Sin denuncias, no podemos intervenir y los operativos pierden eficacia”.

Respecto a las cámaras instaladas, Flores explicó que son estratégicas y, que además, funcionan en conjunto con las ya instaladas de Cisem: “Tenemos tres cámaras en el barrio y otra más en la calle 11 y Mendoza. Permiten monitorear ingresos y alertarnos sobre movimientos sospechosos, y eso ha sido muy útil para prevenir delitos”.

El barrio Las Pampas cuenta con aproximadamente 600 casas y combina familias trabajadoras con sectores donde la violencia y la venta de estupefacientes generan conflictos permanentes. Los vecinos reclamaron más medidas de prevención para garantizar la seguridad y recuperar la tranquilidad del barrio. "La seguridad también se construye entre todos. Necesitamos que los vecinos denuncien, que se animen", concluyó el comisario. 

