Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada argentina en Venezuela, ubicada en Caracas, según confirmaron voceros oficiales de la administración del presidente Lula da Silva. La decisión se da en un contexto de tensiones entre Brasil y Argentina, en medio de diferencias sobre Venezuela y la política regional.

La representación de Argentina por parte de Brasil en Caracas había sido asumida en julio de 2024, luego de que Venezuela ordenara la salida del cuerpo diplomático argentino tras la llegada al Gobierno de Javier Milei y su postura frente al régimen de Nicolás Maduro. Esa representación incluyó también la preservación de bienes y archivos de la embajada argentina en Venezuela.

Aunque desde Brasil no detallaron las razones oficiales del cambio, fuentes diplomáticas señalaron que el contexto de tensiones con la Casa Rosada y una serie de declaraciones públicas generaron malestar en Brasilia. En particular, se mencionó el impacto de una publicación realizada por el presidente argentino en redes sociales, en un momento de alta sensibilidad por la captura de Maduro en un operativo extranjero.

En este marco, Italia surge como el principal candidato para ocupar el rol de representante de los intereses de la Argentina en Venezuela, aprovechando el vínculo diplomático con el Gobierno argentino. Esta posibilidad responde a conexiones políticas y alianzas bilaterales que los dos países han fortalecido en los últimos meses, aunque aún no fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada.

El cambio de representación requiere también la aceptación formal por parte de las autoridades venezolanas antes de que Italia pueda asumir de manera efectiva las funciones diplomáticas. Esta decisión se da en medio de un nuevo escenario regional marcado por incertidumbre política en Venezuela y negociaciones en torno a la reconfiguración de relaciones multilaterales.