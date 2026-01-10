Un violento choque entre dos vehículos sorprendió a los vecinos de Capital este sábado por la mañana. El accidente ocurrió alrededor de las 11 en la intersección de Pedro Echagüe y Caseros, cuando una Trafic blanca y una Volkswagen Suran gris colisionaron violentamente.

Según testigos que confirmaron a DIARIO HUARPE, la Trafic circulaba por Caseros y la Suran por Pedro Echagüe; al llegar a la intersección, ninguno de los conductores frenó, lo que provocó el siniestro vial. A raíz del impacto, la Trafic terminó sobre la vereda, a metros del ingreso a un local comercial.

Tras el accidente, al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson, donde reciben atención médica.

Personal policial se hizo presente en el lugar para asegurar la zona, registrar el hecho y evaluar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Una esquina complicada

Según vecinos de la zona señalaron que se trata de una esquina de alto riesgo y advirtiendo que ya habían realizado reiterados reclamos por medidas de seguridad que, hasta el momento, no se concretaron. “Es una esquina muy peligrosa, todos los días pasan accidentes y nadie hace nada”, comentó un vecino presente en el lugar.