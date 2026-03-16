¿Nuevo romance? Fito Páez y Sofía Gala se mostraron muy juntos en Rosario

La ciudad de Rosario fue escenario de un reencuentro masivo este domingo cuando Fito Páez actuó ante 300 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera. El artista arribó acompañado por Sofía Gala, incrementando las versiones de un vínculo sentimental que ambos mantienen bajo un perfil de misterio.

La pareja fue captada en un video viral caminando detrás del escenario con vestimenta negra y anteojos oscuros. En redes sociales, los seguidores reaccionaron con entusiasmo publicando mensajes como “Me encantan”, “Los quiero enamorados”, “Son una bomba juntos”, “Si Fito es feliz, nosotros también” y “Los amo”.

El evento gratuito, donde el músico repasó sus clásicos y temas nuevos, comenzó cerca de las 20 horas en un marco de celebración popular que incluyó familias con reposeras y mates.

Moria Casán se refirió a la relación en el programa Infama asegurando que “ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos”.

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La conductora añadió que “Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Divinos, divinos. Se adoran y yo lo adoro a Fito”. Moria relató jocosamente que “Fito Páez me ofreció cenas para pedirme la mano de mi hija”, pero al ser consultada sobre un noviazgo formal fue categórica: “No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales”.

Finalmente, aclaró que la actriz está enfocada en sus proyectos propios: “Sofía está metida en su banda, en su Fea. Él la apoya mucho en todo lo que es música, son cariñosos. Son gente muy particular y yo los adoro y quiero lo mejor para mi hija y todo está bien”.