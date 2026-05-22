La hija de Yuyito González se casa y mostró cómo fue la propuesta

Brenda Di Aloy vive un presente lleno de felicidad tras anunciar su compromiso con Sebastián Freidzon. La noticia llegó a través de sus redes sociales donde la hija de Yuyito González compartió postales del romántico momento vivido. Según relató la joven actriz este es el "14/05/2026, el día que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida y al que le encanta mimarme y sorprenderme".

La historia de amor comenzó hace poco más de un año en el verano de 2025 cuando se conocieron en una iglesia evangélica de Belgrano. Sebastián Freidzon tiene 44 años y es un exitoso empresario dueño de All Saints Cafe e hijo de los pastores fundadores de la iglesia Rey de Reyes.

Sobre el inicio del romance se supo que Brenda "Conoce a este hombre: divorciado, exitoso, dueño de un negocio. La madre no concibe que esté con un divorciado". Incluso se mencionó que Yuyito le advirtió "Usted, por nuestras creencias, no puede estar con un divorciado" aunque el vínculo se fortaleció tras la separación de Brenda de Cris Vanadia.

La propuesta de casamiento fue organizada en absoluta reserva con la complicidad de la mejor amiga de la joven. El lugar elegido fueron los jardines de Estancia La Candelaria con un majestuoso castillo de fondo. Brenda llegó engañada pensando que disfrutaría de un día de descanso y al ver la escena confesó que "Yo casi caigo desmayada al pasto con esta sorpresa que se tenían entre manos". En el sitio la esperaba un arco de flores y velas donde Sebastián se arrodilló para entregarle un cintillo dorado con una piedra central.

Muy emocionada la actriz compartió una reflexión espiritual asegurando que "Dios cumple sus promesas". También reveló que durante momentos difíciles se aferró a un pasaje bíblico de Isaías que dice "Pero olvida todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida y baldía".

Para Brenda este paso confirma que "Dios es fiel y lo que dice, lo cumple". Al regresar a su casa la joven decidió decorar sus rincones con las flores que formaron parte de ese día inolvidable.