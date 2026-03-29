Nuevos horarios para visitar la Casa Natal de Sarmiento desde abril

La Casa Natal de Sarmiento – Museo y Biblioteca informó los nuevos horarios de apertura al público, que comenzarán a regir a partir del jueves 2 de abril, junto con la organización de las visitas guiadas previstas para el resto del año.

Según se comunicó oficialmente, el histórico espacio cultural abrirá sus puertas de lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados en el horario de 9 a 19, mientras que los miércoles permanecerá cerrado al público.

En paralelo, se estableció un cronograma de visitas guiadas que se realizarán todos los días habilitados en cuatro turnos: a las 10, 12, 15 y 18 horas. Estas recorridas permitirán a los visitantes conocer en profundidad el valor histórico, arquitectónico y cultural del lugar.

Como novedad, los días martes y viernes las visitas tendrán un carácter temático y estarán a cargo de los responsables de cada área del museo. En esos encuentros se abordarán contenidos específicos como la historia constructiva del edificio, los procesos de restauración, la reserva museológica, la colección bibliográfica, el archivo histórico y las muestras temporarias.

Desde la institución destacaron que la entrada continúa siendo libre y gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso a uno de los principales patrimonios culturales de la provincia.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a través del correo [email protected]

o al teléfono 264 560-8476.