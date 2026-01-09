La Municipalidad de Caucete puso sobre la mesa un proyecto de actualización de tasas municipales que, pese a los argumentos técnicos y administrativos expuestos por el Ejecutivo, no logró ser aprobado en el Concejo Deliberante. La iniciativa buscaba modificar el valor de la Unidad Tributaria (UT), que actualmente se encuentra fijada en $2,8, para llevarla a $42,8, con el objetivo de corregir un sistema que, según sostienen desde la comuna, quedó completamente desfasado frente a la realidad económica.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que el valor vigente de la UT volvió prácticamente impracticable el cobro en efectivo de numerosos trámites, debido a que los montos resultantes no se corresponden con ninguna denominación existente de billetes o monedas. Incluso señalaron que, en distintos casos, fueron los propios vecinos quienes plantearon la necesidad de una actualización para normalizar el sistema de pagos y darle mayor lógica administrativa.

El diagnóstico presentado ante los concejales incluyó ejemplos concretos del atraso tarifario. Iniciar un trámite municipal tenía un costo de apenas $5; un certificado de libre deuda, $33; y un estampillado, $2,80. En el caso de los comercios, un local ubicado sobre Diagonal Sarmiento —con tasa de residuos incluida— abonaba alrededor de $10.261,50 al año, es decir, menos de $1.000 mensuales. A su vez, un permiso para la rotura de pavimento de 2,5 metros lineales costaba cerca de $400.

Uno de los casos más gráficos fue el del cementerio municipal. Un nicho en primera fila tenía un valor de $5.000, mientras que uno en quinta fila costaba $5.600. Desde la comuna compararon esos valores con los precios del mercado privado, donde un nicho de características similares puede superar ampliamente el millón de pesos, evidenciando la brecha existente.

Con la actualización propuesta, el valor de un nicho municipal pasaría de $5.000 a $90.000. Desde el Ejecutivo aclararon que el monto seguiría estando muy por debajo de los precios privados, pero permitiría ordenar, transparentar y dar sustentabilidad al sistema.

La iniciativa también alcanzaba a las rentas municipales vinculadas al sector productivo. En Caucete existen más de 12.000 hectáreas con derecho a riego que tributan bajo una UT mínima. Actualmente, un pequeño productor vitivinícola con seis hectáreas paga alrededor de $1.500 anuales, una cifra que, según el diagnóstico oficial, refleja el atraso acumulado.

Pese a estos argumentos, el proyecto no obtuvo el acompañamiento necesario en el Concejo Deliberante. La falta de consenso político dejó sin aprobación una medida que, según el municipio, no tenía un fin recaudatorio inmediato, sino la intención de adecuar el sistema tributario local a la realidad económica y garantizar el funcionamiento administrativo del Estado municipal.

El rechazo abre ahora un escenario de debate pendiente: cómo corregir un esquema de tasas claramente desactualizado sin trasladar el costo político de una actualización a los contribuyentes, en un contexto económico sensible y con miradas divergentes dentro del propio cuerpo deliberativo.