El higado posee una capacidad regenerativa extraordinaria ante diversos danos. Para potenciar este proceso resulta indispensable mantener una alimentacion equilibrada cargada de nutrientes especificos que actuen como pilares de reparacion.

Las proteinas magras presentes en pollo, pavo, pescado, huevos, lacteos descremados y legumbres cumplen un rol fundamental. Segun MedlinePlus, "este nutriente ayuda a reparar los tejidos y evita que se acumule grasa en las células hepáticas".

La proteccion de los tejidos se refuerza con antioxidantes como las vitaminas C y E. Mientras que la primera se encuentra en citricos, kiwi y morron, la segunda abunda en frutos secos, semillas y palta. El metabolismo hepatico depende tambien del complejo B, el cual se obtiene de espinacas, brócoli y cereales integrales. Asimismo, minerales como el zinc y el selenio, presentes en carnes rojas y mariscos, combaten el daño oxidativo.

Las grasas saludables juegan otro papel determinante. Los acidos grasos omega 3 contenidos en pescados grasos y semillas de chia reducen la inflamacion. De acuerdo con la American Liver Foundation, "estas grasas ayudan a limitar la acumulación de grasa en el hígado".

El esquema de cuidado se completa con el consumo de fibra para regular el colesterol y una hidratacion constante. Finalmente, es clave consultar a un especialista antes de modificar los habitos alimenticios para prevenir patologias como cirrosis o higado graso.