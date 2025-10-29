Ocho provincias que podrían cambiar sus resultados con el escrutinio definitivo

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comenzó en las últimas horas bajo la supervisión del Poder Judicial. La atención se centra en al menos ocho provincias donde los resultados finales podrían modificar la distribución de bancas o el nombre de los ganadores debido a las diferencias mínimas registradas.

Las jurisdicciones donde la disputa se mantiene abierta son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. En todas ellas, las diferencias entre las principales fuerzas políticas son mínimas.

En La Rioja y Santa Cruz, por ejemplo, la ventaja entre el primer y el segundo candidato fue de menos de 1.000 votos. Otras provincias también reflejaron resultados muy ajustados:

En Río Negro, los libertarios vencieron por apenas 2.101 votos.

En Corrientes, el oficialismo del gobernador Gustavo Valdés se impuso por 6.754 votos.

En Chaco, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una diferencia de 4.741 votos a su favor, un resultado que el peronismo, encabezado por Jorge Capitanich, todavía no reconoce.

Incluso en Buenos Aires, la provincia con la mayor cantidad de electores, el recuento de votos podría modificar el reparto de bancas, aunque la diferencia provisoria fue de 46.000 sufragios a favor de Diego Santilli (LLA) sobre Jorge Taiana (UxP).

El recuento definitivo se centrará principalmente en los votos nulos (206.177), recurridos (4.277) e impugnados (2.122) en Buenos Aires. Además, también se incluirá un pequeño porcentaje de mesas que no se incorporan en el conteo provisorio, el cual está a cargo del Poder Ejecutivo.