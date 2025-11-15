Un hombre fue detenido por robo: le pegó a un policía y destrozó la comisaría

En la Comisaría 2da de Rawson se registró la aprehensión de un individuo implicado en un hecho delictivo. La persona detenida fue identificada como Gimenez Morales, Raúl Ariel, de 42 años de edad.

El incidente ocurrió en la vía pública de la calle General Acha. Según los informes, el sujeto fue sorprendido en el momento de sustraer un teléfono celular del interior de un vehículo modelo Peugeot 207, cuyo propietario se encontraba en el interior del mismo. Al ser descubierto, el individuo intentó huir del lugar.

La persecución fue realizada de inmediato por un efectivo policial, quien logró reducir al sospechoso. Durante el procedimiento de aprehensión, el oficial resultó con lesiones en su brazo derecho. Una vez inmovilizado, se procedió a un registro personal, encontrándose en poder de Gimenez Morales un arma blanca y el aparato telefónico sustraído.

Posteriormente, durante su traslado a la dependencia policial, el aprehendido intentó evadirse, provocando daños en una ventana de la comisaría. Fue necesario un nuevo procedimiento para ser reducido. Se dispuso la asistencia de personal médico para atender su estado.

El imputado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se le formularon cargos por los delitos de robo calificado por el empleo de arma blanca, lesiones y daño agravado.