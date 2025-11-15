El hombre que fue agredido por su sobrino por una infidelidad tiene cráneo y mandíbula rota

El día viernes 15 de noviembre de 2025, en horas de la madrugada, se registró un episodio de violencia en una propiedad ubicada en la zona de Cochagual, departamento de Sarmiento. Los hechos derivaron en la agresión física de un hombre por parte de su sobrino, quien fue posteriormente detenido.

De acuerdo con informes policiales, la situación se originó en el contexto de una discusión de pareja. El agresor confrontó a su pareja sentimental sobre una presunta infidelidad. Tras la confirmación del vínculo extramatrimonial por parte de la mujer y, según las mismas fuentes, también por parte del tío, el individuo protagonizó una reacción violenta.

Publicidad

En un acceso de ira, el sujeto utilizó un palo con clavos para propinar múltiples golpes a su familiar. La víctima resultó con heridas de consideración, lo que motivó su traslado y posterior internación en el Hospital Rawson para su asistencia médica.

El estado de salud del damnificado fue reportado como estable, sin riesgo vital. El cuadro clínico incluye fractura de cráneo y mandíbula. Se evalúa la posibilidad de una intervención quirúrgica para tratar las lesiones reportadas.

Publicidad

Respecto al imputado, se encuentra bajo custodia en la comisaría de Sarmiento. Está previsto su traslado al edificio de Flagrancia, en Capital, para la audiencia de formación correspondiente ante el juez competente el día lunes.

La investigación se encuentra en curso a cargo de la Fiscalía interviniente.