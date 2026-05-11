El Servicio Penitenciario Provincial ha iniciado formalmente el proceso para garantizar el suministro de gas en sus instalaciones mediante el llamado a la Licitación Pública N° 17/2026. Esta convocatoria tiene como objetivo principal la contratación del servicio de recarga de gas envasado, una prestación crítica para el funcionamiento operativo diario de la institución, que incluye además la provisión de los tubos necesarios bajo la modalidad de comodato.

De acuerdo con la documentación oficial, el presupuesto asignado para esta contratación asciende a la suma de $19.500.000,00 (diecinueve millones quinientos mil pesos). Este monto ha sido refrendado mediante la Resolución N° 0805-SPP-2026, la cual autoriza el llamado y establece las bases financieras del concurso. Uno de los puntos destacados de esta licitación es que el acceso a los pliegos de bases y condiciones es totalmente gratuito, fomentando así la participación de una mayor cantidad de oferentes interesados en brindar el servicio.

Detalles de la convocatoria y plazos

Las empresas interesadas en participar pueden obtener el pliego de condiciones de manera digital a través del sitio web oficial de licitaciones de la provincia de San Juan. En cuanto a la logística de la presentación, la recepción de las ofertas se realizará de manera exclusiva en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en el segundo piso del Centro Cívico, específicamente en el Núcleo 6.

El cronograma establece que el acto de apertura de sobres se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de mayo de 2026, a las 09.00 horas. Es importante señalar que la recepción de propuestas se extenderá hasta el mismo momento de la apertura, sin excepciones de ningún tipo. Asimismo, la normativa prevé una cláusula de contingencia: si el día fijado resultara ser no laborable por cualquier motivo, el acto administrativo se postergará automáticamente para el primer día hábil siguiente, manteniendo el mismo horario y lugar originalmente previstos.

Importancia del servicio en el ámbito penitenciario

La modalidad de contratación bajo el sistema de tubos en comodato permite al Estado Provincial optimizar los recursos, ya que el proveedor no solo se encarga de la recarga del fluido, sino que debe garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los recipientes contenedores durante la vigencia del contrato. Esto es fundamental para asegurar la continuidad de servicios básicos dentro del penal, como la preparación de alimentos en las cocinas centrales y el sistema de calefacción o agua caliente, elementos vitales para el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad y seguridad.

Transparencia y acceso a la información

La decisión de que el valor del pliego sea gratuito es una política que busca la transparencia y la libre competencia en las compras del Estado. Al eliminar las barreras económicas de entrada, se permite que pequeñas y medianas empresas con capacidad logística para el transporte de gas licuado de petróleo puedan competir en igualdad de condiciones. Los interesados pueden realizar todas las consultas técnicas y administrativas a través de los canales oficiales dispuestos en la página de licitaciones gubernamentales , asegurando que el proceso cumpla con los estándares de control vigentes.