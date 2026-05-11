

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó este lunes el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal. Los fundamentos de la Justicia para hacerle lugar a la solicitud se basaron en el estado de salud del exfuncionario. En enero de este año le habían rechazado el beneficio.

“Se encuentran acreditadas las condiciones clínicas que justifican la concesión de la prisión domiciliaria y, por lo tanto, adopción de una medida morigeradora del encierro", indicaron desde el tribunal al considerar que se trata de una medida “razonable y necesaria”.

El domicilio propuesto por la defensa es la casa del exfuncionario en la localidad de Zárate.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Mariano Hernán Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, aclaró que la medida implica controles periódicos y queda sujeta a la modalidad que determine el Tribunal Oral Federal N°4, que condenó a De Vido y tiene la ejecución de la pena.

Cuadro de salud

De Vido estaba detenido en el penal de Ezeiza cumpliendo una condena a 4 años de prisión por “administración fraudulenta” por la tragedia de Once. El exministro supera los 70 años, edad prevista para acceder al beneficio de la domiciliaria, padece diabetes, hipertensión y tiene problemas cardíacos.

Según el expediente médico presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, por sus problemas de salud De Vido debió ser sometido a una cardioversión eléctrica, a una cinecoronariografía y a una posterior revascularización coronaria.

Desde entonces requiere tratamiento permanente con anticoagulantes y antiarrítmicos, una dieta controlada, controles clínicos de seguimiento y una infraestructura sanitaria adecuada para su condición de paciente de alto riesgo cardiovascular.

Según concluyeron los camaristas este lunes, la unidad penitenciaria en la que De Vido se encontraba carece de los medios suficientes y apropiados para proveer todas las condiciones recomendadas como imprescindibles por el Cuerpo Médico Forense, por lo que de seguir alojado allí se “incrementa el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud”.

