En el marco de la articulación público-privada, el gobierno de San Juan junto a la Cámara de Expendedores de Combustible organizó una jornada de capacitación práctica para estudiantes y futuros trabajadores del sector. La actividad contó con la presencia de Miguel Caruso, presidente de la cámara, y Emiliano Pérez, vicepresidente.

Durante la jornada, los participantes recibieron formación integral sobre la operación diaria de una estación de servicio. El programa incluyó módulos de atención al cliente, manejo de equipos y combustibles, aplicación de normativas de seguridad y gestión de operaciones básicas. La dinámica práctica permitió a los estudiantes experimentar directamente el entorno laboral.

Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación del Ministerio de Producción, señaló que el objetivo es que los futuros trabajadores adquieran herramientas para desempeñarse de manera segura y profesional.

Esta capacitación forma parte de una política sostenida del gobierno para fortalecer la empleabilidad mediante programas que se ajustan a las necesidades reales de cada sector económico, buscando cerrar la brecha entre formación y mercado laboral.