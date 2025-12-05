El Gobierno de Javier Milei avanzará este viernes con la firma del llamado a sesiones extraordinarias, según confirmaron fuentes oficiales desde Casa Rosada. La decisión forma parte de un diciembre políticamente intenso, en el que el oficialismo busca avanzar con reformas clave y celebrar los dos años de gestión el próximo 10 de diciembre.

Tras la reciente jura de los nuevos legisladores, el Ejecutivo prepara un maratón de extraordinarias que podría desarrollarse entre el 10 y el 31 de diciembre. La agenda incluye la reforma laboral, cambios fiscales y la aprobación del Presupuesto 2026. La definición del inicio exacto de las sesiones aún está en evaluación.

Publicidad

El debate en torno a la reforma laboral ha sido uno de los ejes principales. El Ejecutivo busca que el proyecto llegue al Congreso sin modificaciones significativas, a pesar de las críticas de los sindicatos que advierten sobre posibles recortes a derechos históricos. La reforma contempla ajustes en licencias, vacaciones, jornadas laborales y convenios, mientras que los empresarios la consideran una oportunidad para reducir costos y flexibilizar procesos.

El oficialismo espera que, pese a no contar con acompañamientos masivos, el clima social favorable permita impulsar la discusión de los proyectos con cohesión interna. En paralelo, se analiza la posibilidad de una cadena nacional el 10 de diciembre, con motivo de los dos años de gestión del gobierno.