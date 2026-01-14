El episodio de una ola repentina que afectó a la Costa Atlántica bonaerense volvió a encender las alertas sobre la posibilidad de que este tipo de fenómenos se repitan. Especialistas consultados coincidieron en que, aunque se trata de eventos poco frecuentes, no pueden descartarse si se dan determinadas condiciones meteorológicas.

El lunes por la tarde, pasadas las 16.30, el mar se retiró varios metros en pocos minutos y luego avanzó de forma abrupta sobre distintas playas de Mar del Plata, Punta Mogotes, Santa Clara y La Caleta, en el partido de Mar Chiquita. El fenómeno dejó como saldo un joven fallecido y más de 30 personas heridas, además de importantes daños materiales en la zona costera.

La mayoría de los expertos definió el episodio como un posible meteotsunami, una ola de gran tamaño generada por causas meteorológicas y no sísmicas. Otros especialistas señalaron que también pudo tratarse de una virazón, es decir, un cambio brusco en la dirección del viento que empujó grandes masas de agua hacia la costa en muy poco tiempo.

El meteorólogo y doctor en Geografía Mauricio Saldívar explicó que estos eventos se producen cuando ocurren variaciones rápidas de la presión atmosférica, generalmente asociadas a frentes fríos, tormentas severas o líneas de inestabilidad. Según detalló, esas alteraciones generan ondas que modifican de manera repentina el nivel del mar, provocando subidas abruptas que pueden alcanzar hasta casi dos metros y durar desde algunos minutos hasta un par de horas.

Por su parte, el geólogo e investigador del Conicet Federico Isla indicó que fenómenos similares ya se registraron en la costa bonaerense, como en diciembre de 2022. En ese sentido, señaló que en este último caso el factor determinante podría haber sido una rotación del viento de hasta 180 grados en muy poco tiempo, lo que generó una rápida elevación del nivel del mar.

Los especialistas coincidieron en que la dificultad para predecir estos eventos radica en que requieren la coincidencia de múltiples variables atmosféricas, como la velocidad y dirección del viento, la presión y la periodicidad de las perturbaciones. Sin embargo, advirtieron que el cambio climático podría aumentar la frecuencia e intensidad de estos fenómenos extremos.

Desde Defensa Civil bonaerense señalaron que se trata de eventos imprevisibles y recordaron que ya hubo antecedentes en años anteriores, aunque sin consecuencias fatales. En ese marco, remarcaron la importancia de avanzar en sistemas de monitoreo y alerta temprana para reducir riesgos en zonas costeras muy concurridas durante el verano.

Aunque los meteotsunamis no tienen el impacto de un tsunami de origen sísmico, los expertos subrayaron que su aparición repentina representa un riesgo significativo para bañistas y turistas. Por eso, recomiendan prestar atención a cambios bruscos en el comportamiento del mar y seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades ante situaciones inusuales.