La investigación por el dramático caso de un hombre que se prendió fuego en Rosario dio un giro clave: ahora se analiza si una descarga de una pistola Taser, utilizada por la policía durante el operativo, pudo haber provocado el inicio de las llamas. El episodio ocurrió en medio de un reclamo salarial y mantiene al trabajador internado en estado crítico.

El hecho tuvo lugar en una empresa de logística, donde el hombre de 36 años se había presentado para exigir el pago de una deuda. Según se reconstruyó, llegó con un bidón de combustible y un encendedor, y se atrincheró en una garita mientras amenazaba con prenderse fuego.

Ante la tensión del momento, efectivos policiales intentaron reducirlo utilizando una pistola Taser. Fue en ese contexto que el trabajador terminó envuelto en llamas, lo que abrió una nueva línea investigativa para determinar si la descarga eléctrica tuvo contacto con el combustible y desencadenó el incendio.

Las imágenes del operativo y los testimonios serán claves para esclarecer la secuencia. En un primer momento, la causa se investigaba como un intento de suicidio, pero ahora podría pasar a una órbita vinculada a violencia institucional, debido a la intervención policial.

El hombre sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, alrededor del 80%, y permanece internado con riesgo de vida. Durante el episodio, además, dos policías resultaron con heridas leves al intentar asistirlo cuando el fuego se expandió.

La Justicia busca determinar si hubo un uso indebido de la fuerza o si la situación fue consecuencia exclusiva de la acción del propio trabajador. El resultado de las pericias será determinante para establecer responsabilidades en un caso que generó fuerte conmoción.