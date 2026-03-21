El encuentro más esperado para los apasionados del deporte motor y a la vez nostálgico de las joyas mecánicas del siglo XX. En la Plaza del Bicentenario, quedó inaugurada la tercera edición del Raid Latinoamericano de Autos Antiguos. Con verdaderas piezas de colección y hasta dignas de posar en un museo, más de 300 conductores arriba de vehículos sport y clásicos, circularán por las calles y rutas de la provincia durante tres días en un encuentro motor bajo el nombre de “Experiencia del Sol”.

A través de una exposición de algunos modelos frente a la escalinata principal del Teatro del Bicentenario, más la intervención de la Camerata San Juan, el avant premiere contó con una importante convocatoria de espectadores y corredores.

Los pilotos exhibieron clásicos como los Ford A, Ford T, Mustang, Chevy, Ford Falcon, Peugeot 504 y otros modelos y marcas de diferentes décadas, en excelente estado de conservación con piezas originales, algunos modificados; y en funcionamiento.

Los visitantes pudieron tomar varias fotos y filmar para guardar como recuerdo el contacto con los rodados y también, conversar con sus propietarios. Éstos les relataban todo lo que tuvieron que trabajar para mantener en condiciones estos clásicos. Desde la parte mecánica, hasta en lo estético y en lo funcional.

Este evento, que se desarrolla de manera simultánea en distintas ciudades del país, tendrá una programación de actividades locales bajo la organización de la Asociación Amigos del Automóvil Antiguo y Garage Iriarte; y que cuenta también, con el auspicio de la Municipalidad de Capital y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Asociación Amigos del Automóvil Antiguo, Horacio Aguilera habló de lo positivo de este encuentro que involucra a numerosos clubes del continente: “Hacemos un evento, no solo por el amor que tenemos por este deporte, también para cumplir con un fin social. Porque todo lo que se pueda recaudar, será destinado a las fundaciones que luchan contra el Alzheimer en Latinoamérica. Este domingo, saldremos a rodar el mismo día y en la misma hora en todos los países. El año pasado logramos reunir a más de 350 autos y esperamos poder superar la convocatoria este año. Estamos muy entusiasmados”, dijo el referente.

Las donaciones se generarán a partir del arancel de inscripción de cada participante que es un valor simbólico de $40.000. Del total acumulado de estos fondos serán destinados a la Fundación Alzheimer de San Juan.

“En esta edición tendremos autos de la década del `20, del `30 y del `40. Contamos con Ford A, Ford T, un MG, Gordini Dufin, Ford 47, Coupé Fiat 1500 del año `67, que es una maravilla cómo está restaurada. También un Lotus Seven Blanco, hasta un Chevy y Dodge 1500”, adelantó Aguilera.

“Realmente los autos generan mucha pasión y es increíble cómo moviliza a tanta gente que admira estas bellezas. Todos los autos que están expuestos aquí, han formado parte de la historia de muchas familias de la provincia y del mundo en general. Nos trae añoranzas y un gran cariño por los autos. A los que nos faltan algunas hileras de ladrillos, nos dedicamos a muchas horas y años por tenerlos bien conservados, es un placer hacerlo y compartirlo con la gente”, comentó el presidente de la asociación.

El domingo 22 de marzo será la jornada central del Raid, en una caravana extensa que partirá desde el Velódromo Vicente Chancay, circulará por las calles céntricas de la ciudad, hasta llegar al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello. Una vez ubicados dentro del circuito y realizar varios giros por el trazado. Los corredores saldrán de la Quebrada de Zonda para arribar al Dique Punta Negra. Allí se realizará una exposición estática de los autos, se realizará un espectáculo musical, un almuerzo y un sunset.

El evento contará con una última acreditación el sábado 21 (a las 21 hs.) en la Plaza Santa Lucía, que espera participantes de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y dos de Chile, totalizando un número de 356.

Después, el lunes 23, se realizará un recorrido partiendo del Parque de Rivadavia hasta la Bodega Augusto Pulenta, pasando por viñedos y olivares, para un almuerzo final de camaradería.

Cronograma

Domingo 22 de marzo: RAID Latinoamericano. Lugar de Concentración: Estacionamiento del Velódromo Vicente Chancay. Hora de concentración: 8:00. Hora estimada de largada: 10:00. Recorrido: - Calle 7 – Ruta Nacional 40 – Av. Rawson – Av. José Ignacio de la Roza - Plaza Aberastain - Av. José Ignacio de la Roza – Plaza 25 de Mayo – Av. José Ignacio de la Roza – Av. Las Heras - Av. Libertador - Autódromo El Zonda. Actividades: Vueltas controladas en el autódromo - Salida hacia el Valle de Zonda - Llegada al Dique Punta Negra. Cierre del evento: Almuerzo - Bandas de música, videos y sorteos.

Lunes 23 de marzo: Cierre Experiencia del Sol. Concentración: Parque de Rivadavia. Horario: 10:30. Actividades: Exposición estática de automóviles - Salida estimada alrededor de las 12:00 por Av. Libertador hacia el Departamento de San Martín - Llegada a la Bodega Augusto Pulenta. Cierre: Exposición estática de vehículos en la bodega - Visita guiada y degustación de vinos - Almuerzo y música en vivo - Entrega de premios.