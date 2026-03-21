Un misil lanzado desde Irán impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a escasos metros de algunos de los principales símbolos religiosos de Israel, como el Muro de los Lamentos y la mezquita de Al-Aqsa. El proyectil cayó en un estacionamiento del Barrio Judío y dejó al menos un herido, en el marco de una escalada bélica sin precedentes en la región.

Según informaron autoridades locales, el impacto se produjo a unos 350 metros del Monte del Templo, una zona de altísima sensibilidad religiosa para judíos, musulmanes y cristianos. A pesar de la cercanía con estos sitios sagrados, no se registraron víctimas fatales, aunque sí daños materiales y un fuerte despliegue de seguridad en el área.

Tras el ataque, fuerzas israelíes cerraron el acceso al Muro de los Lamentos mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Imágenes difundidas mostraron una columna de humo y un cráter en las inmediaciones de las murallas de la ciudad antigua, lo que generó alarma entre residentes y turistas.

El episodio se inscribe en una ofensiva más amplia entre Irán e Israel, con múltiples intercambios de fuego en una misma jornada. La intensidad de los ataques y su alcance (incluyendo zonas históricas y religiosas) reflejan uno de los momentos más críticos del conflicto reciente en Medio Oriente.

En los últimos días, ya se habían registrado impactos y caída de fragmentos de misiles en áreas cercanas a lugares sagrados de Jerusalén, lo que evidencia el nivel de riesgo para sitios de valor simbólico global.

El hecho genera preocupación internacional no solo por la escalada militar, sino también por el peligro que representan estos ataques en zonas densamente pobladas y de enorme importancia cultural y religiosa, donde cualquier impacto podría tener consecuencias de gran magnitud.