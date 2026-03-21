Argentina tendrá su primer monumento dedicado al fernet con cola, una de las bebidas más representativas del país, en el marco del Festival Provincial del Fernet que se realizará en Cosquín, Córdoba. La iniciativa incluye una convocatoria abierta para elegir el diseño de la obra a través de la votación del público.

El evento, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en la Plaza Próspero Molina, incorporará esta propuesta como una de sus principales novedades. El objetivo es rendir homenaje a una bebida que, según los organizadores, forma parte de la identidad cultural argentina y funciona como símbolo de encuentro social.

Actualmente, hay cinco bocetos en competencia que representan distintos valores asociados al fernet con cola, como la amistad, la unión y el ritual compartido. El diseño ganador será el que finalmente se construya como monumento, en un proceso que busca involucrar a la comunidad.

Sin embargo, el lugar exacto donde se emplazará la obra aún no está definido. Una vez elegido el diseño, se abrirá una nueva instancia para determinar en qué ciudad quedará instalado el monumento, lo que también podría incluir participación ciudadana.

La escultura será realizada por artistas cordobeses en conjunto con la Cámara de Escultores de Buenos Aires, y se prevé que rinda homenaje al llamado “Negro Becerra”, figura vinculada al origen de esta popular mezcla.

El festival, que nació en Cruz del Eje en 2019 y ahora se traslada a Cosquín, busca consolidarse como un evento cultural y turístico de alcance regional, poniendo en valor una tradición profundamente arraigada en la vida social de Córdoba y del país.