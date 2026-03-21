Trabajar y estudiar desde casa ofrece comodidad y flexibilidad, pero también implica una mayor exposición a riesgos de seguridad informática. La falta de entornos protegidos como los de una oficina convierte a los usuarios en blancos más fáciles para ataques, fraudes y filtraciones de datos.

Uno de los principales problemas es el uso de redes domésticas inseguras. Muchas conexiones WiFi no cuentan con configuraciones robustas ni contraseñas seguras, lo que facilita el acceso de terceros a la información que circula por esos dispositivos.

Otro riesgo frecuente es el phishing o engaños digitales, donde los ciberdelincuentes simulan ser empresas, jefes o instituciones para obtener contraseñas o datos sensibles. Estos ataques son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar.

También influye el uso de dispositivos personales sin protección adecuada. La ausencia de antivirus, actualizaciones o sistemas de seguridad aumenta la posibilidad de infecciones con malware o robo de información.

A esto se suma la debilidad en las contraseñas y accesos. Utilizar claves simples o repetirlas en múltiples cuentas facilita que los atacantes puedan ingresar a sistemas personales o laborales sin mayores obstáculos.

El trabajo remoto además incrementa el riesgo de pérdida o robo de dispositivos, lo que puede derivar en la exposición de datos sensibles si no están cifrados o protegidos adecuadamente.

Otro punto crítico es la falta de capacitación en ciberseguridad. Muchos usuarios no reconocen amenazas o no aplican buenas prácticas, lo que amplía la superficie de ataque en entornos digitales.

Finalmente, los expertos advierten sobre errores humanos y descuidos cotidianos, como compartir información sin verificar o acceder a redes públicas, que siguen siendo una de las principales causas de incidentes de seguridad.

Para reducir estos riesgos, se recomienda utilizar contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos, mantener los dispositivos actualizados, evitar redes públicas y contar con herramientas de protección como antivirus y VPN. De esta manera, es posible aprovechar los beneficios del trabajo remoto sin comprometer la seguridad de los datos.