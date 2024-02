Luego de que el Gobierno nacional -por orden del presidente Javier Milei -retirara los subsidios al transporte público de pasajeros en todas las provincias, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aseveró que la medida es “injusta y desacertada”, y solo complica a los trabajadores de a pie.

El pasado jueves, la Secretaría de Transporte de la Nación decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. En este sentido, Orrego se sumó a las críticas del resto de los gobernadores del país y fue categórico al opinar sobre la medida.

“Impacta mucho. Nosotros somos una provincia nación dependiente, y esto de la quita del subsidio yo creo que ha sido algo desacertado por parte del presidente, es injusto también porque al AMBA se los reduce y a nosotros nos lo elimina, entonces impacta en $6.000 millones en las cuentas de los sanjuaninos”, enfatizó.

Además, aseveró que la decisión no es contra los mandatarios, sino que a quienes afecta es “a los trabajadores de a pie”, ya que con este recorte, seguramente las tarifas aumentarán. A su vez, subrayó la injusticia que representa esta acción, argumentando que va en contra del pacto fiscal, y perjudica principalmente al interior del país.

Por otra parte, Orrego afirmó no creer que esta medida sea en represalia a la no aprobación de la Ley Ómnibus, y expresó: “Yo creo en el diálogo, en la mesa de acuerdos, y en la política. Me parece que tiene que estar centrado todo inexorablemente en mejorar, no creo en las peleas entre políticos, creo en generar condiciones favorables para mejorar la economía de la gente”. Asimismo, aseguró estar abierto a propiciar el diálogo junto al resto de los gobernadores, sin importar el color político.