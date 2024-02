Después de la contundente derrota legislativa que dejó al Gobierno debilitado, el líder del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, afirmó que la Ley Ómnibus no será discutida, según la decisión del presidente Javier Milei.

El jefe del bloque del oficialismo reveló que Milei dijo que "la ley para que la destrocen verdaderamente no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta. Ha tomado la decisión de no darle la orden a los diputados que no la tratemos de vuelta en comisión".

A su vez, otro diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'alessandro, adelantó que "nosotros siempre bregamos por el consenso, por el diálogo y hablé con muchos de los opositores dialoguistas y he hablado con otros opositores que no son dialoguistas, intentando entender la situación en que va a empezar el Congreso durante el 2024".

"También recibimos noticias de que no piensan del Ejecutivo enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley ómnibus, es una cuestión personal de lo que entiendo, que va a ser retirada del Ejecutivo, por lo cual vamos a tener la posibilidad de votar", afirmó D'alessandro en diálogo con Radio 10.

Milei ordenó retirar la Ley Ómnibus desde Israel

El pedido para retirar la Ley Ómnibus lo tomó Milei, que se encuentra en un viaje diplomático a Israel. El presidente publicó este miércoles un listado de los diputados que votaron en contra de algunos artículos de la ley bases, y tildó de traidores a los gobernadores, que le iban a dar los votos necesarios a través de sus diputados.

El presidente, que continúa de gira por Israel, tuvo un día de furia tuitera y republicó decenas de mensajes de todo tipo, la mayoría de ellos con agravios hacia aquellos legisladores de "sectores dialoguistas" que votaron en contra de algunos capítulos o incisos de la Ley Ómnibus.