100 días de gobierno de Marcelo Orrego, 10 momentos

Marcelo Orrego cumple los primeros 100 días de trabajo como Gobernador de San Jua este martes 19 de marzo. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, el mandatario realizó una cronología de su gestión y también marcó los momentos más destacados al frente del Poder Ejecutivo Provincial. Habló de obra pública, paritarias, minería, intendentes y hasta de las emociones que sobrelleva al ser la máxima autoridad.

Recuerdos de la asunción

¿Qué recuerda de su asunción?

-Dos temas en particular. Primero, el que viví en la Legislatura exponiendo sobre este proceso que iniciamos, y el otro el que viví en el Teatro del Bicentenario en dónde me embargaron muchas emociones difíciles de explicar. Pero rápidamente, el mismo día, me tocó tomar decisiones que tienen que ver con la austeridad como la reducción del 30% de los cargos políticos.

Despidos

¿Por qué despidió empleados del Estado?

-No. Yo ya tenía esa responsabilidad asumida con la gente y la cumplí. Además, era una medida justa, ya que no podía ser que ingresara a la planta del Estado gente que lo había hecho en los últimos días de la gestión anterior, incumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. También, recuerden que en el marco de austeridad eliminé los teléfonos celulares que tenían los funcionarios y reduje la flota de vehículos que los transportaba.

Intendentes

Reunión con Intendentes, ¿qué les pidió?

-Los llamé porque tenía la responsabilidad de hacerlo y comunicarles las medidas tomadas. Además, les dije que contaban conmigo y que yo contaba con ellos. Otra de las cuestiones que les expresé son las acciones con las que inicié mi gestión, las hice porque eran momentos de austeridad y por supuesto les recomendé hacer lo mismo.

¿Alguno de los intendentes se enojó?

-No, no. Al contrario, al ser todos contemporáneos decodificamos la misma realidad y tenemos la misión de trabajar todos juntos por la gente de San Juan.

Fiesta Nacional del Sol

FNS no y sí fiestas departamentales ¿Cómo toma la decisión de los intendentes?

-La decisión que tome con respecto a la Fiesta Nacional del Sol es porque creía que era extemporáneo realizarla en febrero en el contexto social y económico que vivimos. Además, ya está tomada la decisión de reducirla de cinco días a tres por la crisis que vivimos. Que algunos intendentes hagan su fiesta es una decisión de ellos y tiene que ver con las posibilidades que les brindan las arcas municipales, hay que tener en cuenta que muchos esperan esos festejos que permite reactivar la economía circular del departamento.

Javier Milei

¿Cuántas reuniones tuvo con el presidente Javier Milei?

-Una sola y fue una reunión muy amable en el que el presidente dio a conocer la situación económica del país. Luego tuve reuniones con funcionarios nacionales con los que siempre tuve diálogo y dialogamos de distintos asuntos, pero siempre queda clara mi postura que cada vez que estuve al frente del Ejecutivo busque gestionar con respeto y diálogo para conseguir lo mejor para los que me votaron.

Que le vaya bien en su gestión ¿cuánto depende de Nación?

-En principio es muy bueno que le vaya bien al presidente, sin importar el color político que tenga porque es lo mejor para todos. Después tenemos que trabajar mucho en administrar bien los recursos de todos y para ellos debemos desplegar toda una ingeniería para concretarlo en tiempos difíciles como los que vivimos.

Paritarias

¿Por qué negociar mes a mes con los docentes?

-La Argentina de hoy es un electrocardiograma que depende de la cotización del dólar en tiempo de altísima inflación, y en ese contexto estamos actuando con el compromiso de hacer el mayor esfuerzo. Pero los sanjuaninos deben saber que el esfuerzo en estos tiempos debe ser compartido. Claro que entiendo a los trabajadores y a los docentes en particular y pensando en ellos es que invertimos $4.500 millones para reparar más de 300 escuelas que, gran parte de ellas, no estaban en condiciones de iniciar las clases. Estoy convencido de que Aprender, Trabajar y Producir es fundamental para cualquier sanjuanino y este es el modelo que yo quiero.

Minería

¿Cuál es su postura sobre la minería?

-Lo que viene es la electromovilidad en el mundo y nosotros logramos colocar el cobre como mineral crítico que nos permite tener líneas de financiamiento para el desarrollo del mismo gracias a la aceptación que tuvimos en el parlamento alemán y la Unión Europea, por supuesto es muy buena noticia. En la Feria Minera de Canadá, el día de Argentina colmó el salón y eso es muy bueno y tendremos la primera reacción de eso el 21 al 23 de mayo en la Feria de San Juan. Hay que tener en cuenta que de ocho grandes proyectos de cobre del país, cinco los tenemos acá. La demanda de cobre se aceleró porque se necesita de este mineral para tener la nueva tecnología. El cobre es irremplazable y por eso debemos mejorar la macroeconomía, seguridad jurídica y estabilizar el tipo de cambio para volvernos importantes. Básicamente, debemos ser más creíbles para generar inversiones que den más trabajo y de mayor calidad en San Juan.

¿Cuándo comenzará a verse todo esto?, ¿Se le puede poner fecha al inicio de lo que cuenta?

-Sí, pero hay que tener en cuenta lo que ocurra en la macroeconomía del país. Pero para todo ello hay que darle el marco económico para que las inversiones puedan desarrollarse en el país y por supuesto en la provincia que tiene mucho para ofrecer que al mundo le interesa.

¿Se puede hacer minería cuidando 100% el ambiente?

-Por supuesto, no hay otra manera de hacer minería. Definitivamente, debe ser amigable y sustentable para que perdure en el tiempo y produzca riqueza para los sanjuaninos.

Obra pública

¿Qué pasó con la obra pública en estos 100 días?

-Yo soy un defensor de la obra pública porque significa un camino necesario para ir de un lugar a otro, un nuevo hospital o una escuela dónde hace falta. En San Juan es muy difícil que hagamos obras como a la chilena, de participación pública privada, porque el tráfico de bienes y servicios no lo hace rentable. Yo fui a gestionar por la Ruta Nacional 40 para que nos den el Ok y así recibir fondos del crédito del BID y la verdad es que me dieron tranquilidad de va a comenzar a llegar en las próximas semanas. Quedó claro en esas reuniones que las obras con fondos nacionales no seguirán y este es el caso del Dique El Tambolar debido a intervención de Cammesa que dejó de pagar. Esta es la razón por la que se suspendió la continuidad por falta de fondos. San Juan fue una de las pocas provincias que dispuso utilizar fondos para darle continuidad a la obra pública con el objetivo de sostener la actividad para que no tenga un parate general.

¿Cuánto tiempo más puede financiar la obra pública?

-Tiene mucho que ver las medidas de austeridad que tomamos y, como digo, gobernar es hacer, por eso es que buscamos todos los recursos necesarios para cuidar esta actividad y el resto de las que tenemos en San Juan.

Sergio Uñac

¿Uñac dejó una provincia ordenada?

-Yo siempre dije que el problema está en lo financiero y no en lo económico.

¿Cuál es la diferencia?

-Lo económico es una foto y lo financiero es la película. Si no tomábamos de medidas de austeridad nos quedábamos sin dinero para llevar adelante las acciones necesarias del Gobierno. Por eso es que seguiré tomando decisiones que busquen optimización los recursos con el objetivo de proteger a las familias de San Juan, a las que les prometí asegurarles la educación, la salud y la seguridad.

Reflexión

¿Cuál es su reflexión de estos primeros 100 días?

Primero la reflexión es la enorme responsabilidad de conducir los destinos de San Juan y, como digo siempre, que es solo prestada por los sanjuaninos que me dieron la confianza. Eso hace que todos los días me levante muy temprano y que me acueste tarde pensando no solo en solucionar los problemas diarios, sino que también pienso en como hacer para que la Provincia este cada vez mejor.