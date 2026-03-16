Oscar 2026: Homenaje In Memoriam a Robert Redford, Keaton y Rob Reiner

La 98.ª edición de los Premios Oscar, presentada por Conan O'Brien, dedicó un espacio histórico a las figuras de la industria fallecidas en el último año. Según la productora Katy Mullan, la decisión de alargar el segmento respondió a que "ha sido un año increíblemente difícil en el que hemos perdido a muchos íconos y titanes de la industria cinematográfica", por lo que consideraron necesario "ampliar el In Memoriam porque nos parece muy importante rendir un homenaje digno de las personas que hemos perdido este año". El tributo incluyó a estrellas como Val Kilmer, Robert Duvall, la italiana Claudia Cardinale y la española Verónica Echegui.

Uno de los momentos más impactantes recordó a Rob Reiner, quien fue asesinado en su hogar junto a su esposa Michele Singer Reiner; un crimen por el cual su hijo Nick ha sido acusado. Billy Crystal subió al escenario para honrar a su director en Cuando Harry encontró a Sally, afirmando: "Para las millones de personas que han disfrutado de sus películas, quiero que sepáis aquí y a lo largo del mundo, cuántas veces Rob me dijo que para él significaba todo que su trabajo significara mucho para vosotros".

A Crystal se unieron Meg Ryan y elencos de filmes dirigidos por Reiner como La princesa prometida, Misery o Cuenta conmigo, entre los que se encontraban Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O'Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kathy Bates, Annette Bening y John Cusack.

Posteriormente, Rachel McAdams celebró el legado de Catherine O'Hara, de quien dijo que "nos hizo reír hasta que lloramos", y de la "icónica" Diane Keaton, asegurando que "no hay actriz de mi generación a la que no haya inspirado".

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También se recordó a Gene Hackman, quien murió por complicaciones de Alzheimer diez días después de perder a su mujer. El cierre estuvo a cargo de Barbra Streisand, quien definió a Robert Redford como "un cowboy intelectual" antes de cantar The Way We Were para homenajear su trayectoria y su labor en Sundance.

El video concluyó con una cita del propio Redford: "La gloria del arte es que puede no solo sobrevivir al cambio, sino también liderarlo". Pese a la extensión, se registraron ausencias notables como las de Eric Dane, James Van der Beek y Brigitte Bardot.