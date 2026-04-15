Miércoles 15 de Abril
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Pablo Agustín presenta su unipersonal “Criado por lobos” en el Teatro Municipal

El unipersonal de Pablo Agustín se presentará este viernes en el Cine Teatro Municipal con una propuesta que combina humor, autobiografía y reflexión.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
“Criado por lobos” se presenta en San Juan. FOTO: Gentileza

El unipersonal “Criado por lobos”, protagonizado por Pablo Agustín, llegará a San Juan con una función prevista para el viernes 17 de abril a las 21:30 en el Cine Teatro Municipal de San Juan. La propuesta forma parte de la cartelera cultural local y se inscribe dentro del circuito de espectáculos que combinan humor, relato autobiográfico y reflexión.

La obra, de 90 minutos de duración y apta para todo público, se presenta como un relato en clave de stand up en el que el protagonista recorre su infancia, sus vínculos familiares y distintas experiencias personales atravesadas por el humor. Con un enfoque que combina lo testimonial y la ficción, el espectáculo propone abordar temas sensibles desde una mirada irónica y, al mismo tiempo, introspectiva.

El eje central de la puesta gira en torno a la idea de que “somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”, una premisa que estructura el relato escénico y que invita al público a reflexionar sobre los vínculos y las marcas de la crianza. En ese sentido, el espectáculo se apoya en el humor como herramienta para resignificar experiencias complejas, en una propuesta que busca generar identificación y abrir espacio a una risa con contenido.

La obra fue coescrita junto a Romina Scalora y cuenta con dirección de Flor D’Agostino, consolidando un trabajo que, según su propio protagonista, surge de un proceso creativo vinculado a la experiencia personal y terapéutica. La narrativa propone un recorrido que oscila entre el dolor y la comedia, bajo la lógica de transformar vivencias difíciles en material escénico.

La llegada de “Criado por lobos” a San Juan se enmarca en una tendencia creciente dentro del teatro contemporáneo, donde los formatos unipersonales y el biodrama ganan protagonismo como vías para explorar historias individuales con proyección colectiva. En este contexto, el espectáculo se suma a una oferta cultural que busca diversificar lenguajes y conectar con el público desde experiencias cercanas.

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