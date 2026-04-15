Pablo Agustín presenta su unipersonal “Criado por lobos” en el Teatro Municipal

El unipersonal “Criado por lobos”, protagonizado por Pablo Agustín, llegará a San Juan con una función prevista para el viernes 17 de abril a las 21:30 en el Cine Teatro Municipal de San Juan. La propuesta forma parte de la cartelera cultural local y se inscribe dentro del circuito de espectáculos que combinan humor, relato autobiográfico y reflexión.

La obra, de 90 minutos de duración y apta para todo público, se presenta como un relato en clave de stand up en el que el protagonista recorre su infancia, sus vínculos familiares y distintas experiencias personales atravesadas por el humor. Con un enfoque que combina lo testimonial y la ficción, el espectáculo propone abordar temas sensibles desde una mirada irónica y, al mismo tiempo, introspectiva.

El eje central de la puesta gira en torno a la idea de que “somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”, una premisa que estructura el relato escénico y que invita al público a reflexionar sobre los vínculos y las marcas de la crianza. En ese sentido, el espectáculo se apoya en el humor como herramienta para resignificar experiencias complejas, en una propuesta que busca generar identificación y abrir espacio a una risa con contenido.

La obra fue coescrita junto a Romina Scalora y cuenta con dirección de Flor D’Agostino, consolidando un trabajo que, según su propio protagonista, surge de un proceso creativo vinculado a la experiencia personal y terapéutica. La narrativa propone un recorrido que oscila entre el dolor y la comedia, bajo la lógica de transformar vivencias difíciles en material escénico.

La llegada de “Criado por lobos” a San Juan se enmarca en una tendencia creciente dentro del teatro contemporáneo, donde los formatos unipersonales y el biodrama ganan protagonismo como vías para explorar historias individuales con proyección colectiva. En este contexto, el espectáculo se suma a una oferta cultural que busca diversificar lenguajes y conectar con el público desde experiencias cercanas.