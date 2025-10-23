El Presidente Javier Milei confirmó este jueves que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, será el nuevo Canciller de la República Argentina, tras la renuncia de Gerardo Werthein. La decisión se dio a conocer a través de un comunicado oficial en la cuenta de X de la Oficina del Presidente.

Quirno, señalado como miembro clave del equipo económico que logró evitar la que el Gobierno describe como la “mayor crisis de la historia del país”, tendrá como principal objetivo abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales y fortaleciendo vínculos entre productores locales y mercados internacionales.

Publicidad

Según el comunicado, el nuevo Canciller también continuará construyendo alianzas internacionales para consolidar la reinserción de Argentina en Occidente, además de impulsar la “batalla cultural” que lidera Milei, defendiendo los valores occidentales y las ideas de la libertad a nivel nacional y global.

El Ejecutivo destacó la labor de Werthein, agradeciendo su rol “instrumental” junto al Ministerio de Economía y la Embajada argentina en Washington en la consecución del mayor acuerdo bilateral de la historia del país con Estados Unidos.

Publicidad

En paralelo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció su salida del gabinete, marcando nuevos cambios en la cúpula del Gobierno antes de la segunda etapa de la gestión de Milei.