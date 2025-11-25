Paloma Fort pide la exhumación de su padre para redefinir la herencia familiar

Paloma Fort está lista para avanzar un nuevo paso en la contienda judicial que sostiene desde hace quince años. Su objetivo es demostrar quién fue realmente su padre.

La hija menor de Aschira, Paloma, sostiene desde 2009 que, si bien su DNI indica que es hija de Felipe Fort (el abuelo de Ricardo Fort y fundador de la fábrica de chocolates), su verdadero padre habría sido Carlos Fort, uno de los hijos de Felipe. De comprobarse este hecho, significaría que Eduardo, Jorge y Ricardo Fort serían sus hermanos.

El impacto de este caso es doble: va más allá del derecho de Paloma a conocer su identidad, ya que un fallo favorable podría modificar el mapa accionario de la empresa. Paloma explicó que hoy, como hija de Felipe, solo heredó un departamento. No obstante, si se llegara a comprobar que es hija de Carlos, "le correspondería un porcentaje de la compañía, tal como ocurrió con los otros hijos de él: Eduardo, Jorge y Ricardo (hoy representados por Martita y Felipe)".

Paloma relató que hace tres años logró ubicar el cuerpo de quien asegura es su progenitor en un cementerio de Pilar. Ahora se dispone a pedir la exhumación de los restos para el cotejo de ADN.

En diálogo con La Nación, Paloma admitió que el proceso es delicado. Al referirse a la posible extracción de muestras, dijo: “Es complicado interrumpir el descanso de una persona”. A pesar de la dificultad, confirmó su intención de avanzar con el proceso: “Se va a hacer todo. Esperamos al juez y a la entidad que va a hacer todo”. Confesó que a nivel personal este momento es muy triste: “Estoy muy triste de llegar a este punto”.

La actriz lleva cinco años viviendo en España con su marido, donde disfruta de una vida tranquila rodeada de sus tres perros, gallinas, una huerta y árboles de olivas. Sin embargo, esa serenidad convive con una difícil carga emocional. Reflexionó que esta carga es difícil de sostener: “A veces es difícil… da igual dónde estés, todo va con uno adentro y aprender a vivir con ello es bien difícil”.

La situación ha afectado profundamente a Paloma y hoy continúa bajo tratamiento médico. Explicó que: “Entre toda mi historia con mi madre, más todo esto, ya no podía más ni veía nada positivo. Desde entonces estoy medicada por depresión crónica alta. Tengo psiquiatra y psicólogo”.

Un golpe duro en el proceso fue enterarse, después de muchos años, que Carlos Fort no había sido cremado, tal como le había dicho su madre. Paloma afirmó que: “Estúpidamente le creí a mi madre que me dijo que estaba cremado. La otra parte lo supo todo el tiempo pero no dijeron nada. Así nunca se sabría la verdad”.

Paloma asegura que durante todo este proceso nunca tuvo contacto con la familia Fort. También recordó que habló en dos ocasiones con Ricardo Fort, quien falleció en 2013. Según Paloma, Ricardo estaba al tanto de la verdad: “Él sabía de la vida de su padre con otras mujeres y que yo era su hermana”. No obstante, el miedo al dinero era un factor: “Hablamos en dos ocasiones, pero él vivía con pánico de que le cortaran el dinero que le tocaba de la fábrica y por eso no se ponía de mi lado”, aseguró.