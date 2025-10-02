Sociedad > Servicios
PAMI reactivó un beneficio para jubilados: cómo acceder y qué incluye
POR REDACCIÓN
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció la reactivación de un beneficio destinado a los jubilados afiliados. Esta iniciativa busca brindar un apoyo adicional en servicios y prestaciones que faciliten el acceso a la salud y bienestar de los adultos mayores.
Si bien los detalles específicos del beneficio aún no fueron difundidos oficialmente, se espera que incluya descuentos y facilidades en medicamentos, consultas médicas y otros servicios esenciales para los afiliados.
Para acceder a este beneficio, los jubilados deberán ingresar a la página oficial de PAMI o comunicarse con sus centros de atención. Además, se recomienda tener actualizados los datos personales y de contacto para recibir información oportuna sobre las fechas y requisitos.
Desde el organismo señalaron que esta reactivación responde a la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los adultos mayores, especialmente en un contexto de mayores desafíos económicos y sanitarios.
Se aconseja a los jubilados mantenerse informados a través de los canales oficiales de PAMI para evitar fraudes o engaños y para aprovechar plenamente las ventajas de esta iniciativa.
