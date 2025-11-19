Un trágico siniestro vial se produjo este jueves por la noche en Rawson y terminó con la vida de un hombre de 79 años que fue embestido por una motocicleta cuando intentaba cruzar la calle. El conductor del rodado también sufrió heridas graves y permanece internado en estado crítico, según confirmaron desde la UFI Delitos Especiales.

El tránsito estuvo interrumpido en calle Vidart para que trabaje personal de Criminailística.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en calle Vidart, entre Rizo y Gobernador Castro, cuando Víctor Antonio Olivares, domiciliado en el barrio Hualilán, intentó cruzar la arteria, de oeste a este, a mitad de cuadra. En ese momento fue impactado por una motocicleta KTM Duke 200 cc, conducida por Gabriel Manuel Vega, de 41 años, quien circulaba de norte a sur.

De acuerdo a los peritajes realizados en el lugar, el motociclista intentó frenar para evitar la colisión, pero no logró detenerse a tiempo y embistió al peatón. Producto del fuerte impacto, Olivares cayó violentamente contra el pavimento y sufrió una grave herida en la cabeza, con una pérdida importante de sangre.

Las pertenencias de ambos implicados en el siniestro vial quedaron esparcidas en la calle.

Una ambulancia de Fénix Salud trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde finalmente se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

En cuanto al motociclista, Vega también sufrió lesiones de gravedad y permanece internado en estado crítico. La UFI Delitos Especiales tomó intervención en el caso y continúa con las medidas investigativas para determinar con precisión la mecánica del siniestro.