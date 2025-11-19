Policiales > En Rawson
Un hombre murió tras ser embestido por una moto y el conductor está crítico
Por Ariel Patruceli
Un trágico siniestro vial se produjo este jueves por la noche en Rawson y terminó con la vida de un hombre de 79 años que fue embestido por una motocicleta cuando intentaba cruzar la calle. El conductor del rodado también sufrió heridas graves y permanece internado en estado crítico, según confirmaron desde la UFI Delitos Especiales.
El hecho ocurrió cerca de las 20 en calle Vidart, entre Rizo y Gobernador Castro, cuando Víctor Antonio Olivares, domiciliado en el barrio Hualilán, intentó cruzar la arteria, de oeste a este, a mitad de cuadra. En ese momento fue impactado por una motocicleta KTM Duke 200 cc, conducida por Gabriel Manuel Vega, de 41 años, quien circulaba de norte a sur.
De acuerdo a los peritajes realizados en el lugar, el motociclista intentó frenar para evitar la colisión, pero no logró detenerse a tiempo y embistió al peatón. Producto del fuerte impacto, Olivares cayó violentamente contra el pavimento y sufrió una grave herida en la cabeza, con una pérdida importante de sangre.
Una ambulancia de Fénix Salud trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde finalmente se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.
En cuanto al motociclista, Vega también sufrió lesiones de gravedad y permanece internado en estado crítico. La UFI Delitos Especiales tomó intervención en el caso y continúa con las medidas investigativas para determinar con precisión la mecánica del siniestro.