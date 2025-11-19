El Torneo Clausura 2025 definió los cruces para los octavos de final tras la conclusión de la fase de grupos el lunes 17 de noviembre. La atención está puesta en la posible reedición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en las instancias decisivas del campeonato.

Los partidos de esta primera ronda de eliminación directa se llevarán a cabo desde el sábado 22 hasta el miércoles 26 de noviembre. En esta jornada final, Lanús disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Paraguay, con la posibilidad de enfrentar a Tigre en octavos. Los equipos mejor posicionados en la fase de grupos serán locales en octavos, cuartos y semifinales. Si un partido termina empatado, se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, la definición será por penales. La final se disputará el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

La Zona B vivió una definición muy ajustada en la última jornada. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán, con 19 puntos cada uno, necesitaban ganar para avanzar. Sin embargo, Belgrano quedó fuera tras empatar 0-0 con Unión de Santa Fe, lo que permitió a Unión clasificarse como segundo de grupo y a Racing enfrentarse a River en la próxima fase.

Huracán empató con Barracas Central y quedó eliminado tanto de los playoffs como de la clasificación a la Copa Sudamericana. Barracas, en cambio, aseguró su lugar en octavos y aún mantiene opciones para ingresar al torneo continental. Defensa y Justicia perdió 2-0 frente a Independiente Rivadavia y también quedó fuera. Gimnasia, por su parte, logró un contundente triunfo 3-0 ante Platense y escaló al séptimo puesto en la Zona B, dejando a Sarmiento sin chances.

La jornada del viernes destacó la victoria de Lanús por 3-1 sobre Atlético Tucumán, que lo posicionó como escolta de Rosario Central en la Zona B. Deportivo Riestra y Godoy Cruz empataron, favoreciendo la tercera posición de Riestra. San Lorenzo cerró su participación con un empate ante Sarmiento de Junín y aseguró su cupo para la Sudamericana 2026.

Independiente derrotó 1-0 a Rosario Central, arrebatándole el invicto y manteniendo sus esperanzas de clasificar a la Sudamericana, aunque dependerá de otros resultados. El domingo, Vélez Sarsfield y River Plate empataron sin goles, dejando a Vélez sin superar a Riestra en la tabla y a River sin alcanzar el quinto puesto, que quedó en manos de San Lorenzo.

Argentinos Juniors, que lidera el repechaje a la Libertadores, venció a Estudiantes y amplió su ventaja sobre River. En el clásico cordobés, Instituto y Talleres empataron 0-0; Talleres aseguró su clasificación a octavos mientras que Instituto quedó eliminado.

La jornada dominical finalizó con cuatro partidos simultáneos que definieron las posiciones en la Zona A, caracterizada por la paridad. Boca Juniors venció a Tigre y se coronó líder con 29 puntos, asegurando su lugar en playoffs. Racing ganó a Newell’s y consolidó su posición para playoffs y Sudamericana. Central Córdoba y Banfield empataron, dejando al Taladro fuera de la siguiente fase.

En la Tabla Anual, Rosario Central con 66 puntos y Boca Juniors con 62 aseguraron sus plazas directas para la Copa Libertadores 2026. Argentinos Juniors, con 57 puntos, consiguió el puesto de repechaje, mientras que River Plate quedó cuarto con 53. Si alguno de estos tres equipos se consagra campeón del Clausura, se liberará un cupo adicional para la Libertadores.

Por ahora, los clubes clasificados a la Copa Sudamericana son River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre, aunque Barracas Central e Independiente aún tienen posibilidades de sumarse.

Sábado

• 20:00 Vélez (4A) vs Argentinos (5B)

• 22:00 Central Córdoba (4A) vs San Lorenzo (5B)

• 17:30 Rosario Central (1B) vs Estudiantes (8A)

• 20:00 Boca (1A) vs Talleres (8B)

Domingo

• 17:00 Deportivo Riestra (3B) vs Barracas Central (6A)

• 19:30 Racing (3A) vs River (6B)

• 22:00 Unión (2A) vs Gimnasia (7B)

• 21:30 Lanús (2B) vs Tigre (7A)