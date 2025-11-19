Hablar con las mascotas como si fueran personas es una conducta común que va más allá de una simple costumbre. Muchas personas les preguntan cómo están, les relatan su día o les piden que se comporten, aunque no reciban respuestas verbales. La psicología define esta práctica como antropomorfismo, que consiste en atribuir características humanas a seres no humanos.

Esta forma de comunicación no solo fortalece el vínculo afectivo entre humanos y animales, sino que también genera rutinas emocionales que aportan compañía y bienestar. Según expertos, hablarle a las mascotas es una estrategia emocional positiva que contribuye a mejorar la salud mental de las personas y la calidad de vida de los animales, quienes reciben atención y estímulos constantes.

Publicidad

El beneficio de esta interacción se extiende a diferentes grupos etarios. En los niños, fomenta el desarrollo de la empatía, la responsabilidad y la expresión emocional. En los adultos mayores, ayuda a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo, promoviendo una mejor calidad de vida.

En definitiva, la psicología señala que tratar a las mascotas como miembros activos de la familia fortalece la inteligencia emocional y el lazo afectivo, creando un entorno saludable tanto para los humanos como para sus compañeros animales.