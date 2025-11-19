Salud y Bienestar > Inteligencia emocional
La psicología explica por qué hablarle a las mascotas como personas fortalece el vínculo afectivo
POR REDACCIÓN
Hablar con las mascotas como si fueran personas es una conducta común que va más allá de una simple costumbre. Muchas personas les preguntan cómo están, les relatan su día o les piden que se comporten, aunque no reciban respuestas verbales. La psicología define esta práctica como antropomorfismo, que consiste en atribuir características humanas a seres no humanos.
Esta forma de comunicación no solo fortalece el vínculo afectivo entre humanos y animales, sino que también genera rutinas emocionales que aportan compañía y bienestar. Según expertos, hablarle a las mascotas es una estrategia emocional positiva que contribuye a mejorar la salud mental de las personas y la calidad de vida de los animales, quienes reciben atención y estímulos constantes.
El beneficio de esta interacción se extiende a diferentes grupos etarios. En los niños, fomenta el desarrollo de la empatía, la responsabilidad y la expresión emocional. En los adultos mayores, ayuda a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo, promoviendo una mejor calidad de vida.
En definitiva, la psicología señala que tratar a las mascotas como miembros activos de la familia fortalece la inteligencia emocional y el lazo afectivo, creando un entorno saludable tanto para los humanos como para sus compañeros animales.