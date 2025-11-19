Un trágico accidente ocurrido en la noche de este martes 18 de noviembre en Rawson terminó con la vida de un hombre mayor que intentaba cruzar una transitada avenida. El hecho tuvo lugar en la intersección de Vidart y Doctor Ortega, también conocida como Superiora, frente a un concurrido supermercado de la zona.

De acuerdo con las primeras versiones, el peatón habría iniciado el cruce de oeste a este por calle Vidart cuando, por motivos que aún se investigan, fue embestido por una motocicleta que circulaba de norte a sur. El conductor del rodado no logró evitar el impacto y colisionó de lleno contra el hombre.

Personal policial trabajó en la intersección de Vidart y Superiora, donde el peatón fue embestido y posteriormente murió camino al hospital. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El vehículo involucrado fue identificado como una KTM Duke 200 cc, una moto de alta potencia que sufrió daños significativos tras el choque.

Testigos que se encontraban en el lugar relataron que el peatón quedó tendido en la calzada con heridas de extrema gravedad. Personal médico llegó minutos después y lo trasladó de urgencia, aunque falleció en el camino debido a la severidad de las lesiones.

El motociclista también sufrió golpes y debió ser trasladado al hospital para recibir atención. Según informaron fuentes policiales, su estado no sería de riesgo vital.

Mientras tanto, el cruce de Vidart y Superiora quedó parcialmente cortado por varias horas para permitir el trabajo del personal policial y de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes con el fin de determinar las circunstancias y posibles responsabilidades en este siniestro vial.