Este martes 18 de noviembre quedó inaugurada la primera sucursal de KFC en San Juan, instalada en el centro comercial Patio Alvear. La llegada de la cadena generó expectativa entre los sanjuaninos fanáticos del pollo frito y con la apertura también salió a la luz una pregunta importante: ¿cuánto cuesta comer en KFC en San Juan?

Para responderla, DIARIO HUARPE llegó hasta la sucursal durante la jornada inaugural. Los menús se organizan en distintos formatos: sándwiches individuales, combos de pollo en distintas presentaciones (strips, alitas, piezas) y buckets pensados para compartir.

El local está ubicado en el Patio Alvear. Foto: DIARIO HUARPE

Las pizarras del local mostraban los siguientes valores

Sándwiches Chicken Sandwich (variedades):

Deluxe: $12.000

Doritos: $12.900

Onion: $12.600

Bacon: $12.600

Buckets (pensados para compartir; incluyen papas y gaseosas según cada opción):

Trío Bucket (6 piezas, 3 alitas, 3 papas chicas, 3 gaseosas chicas): $28.500

Bucket Clásico (8 piezas, 4 papas medianas, 4 gaseosas medianas): $38.700

Bucket XL (12 piezas, 6 papas medianas, 6 gaseosas medianas): $56.300

Los precios van desde los $12.000. Foto: DIARIO HUARPE

La inauguración

El primer local de Kentucky Fried Chicken (KFC) en San Juan registró una jornada de apertura caracterizada por una masiva afluencia de público. Durante la inauguración, asistieron autoridades del Gobierno provincial y se constataron extensas filas de personas, lo que evidenció un alto nivel de demanda por los productos de la reconocida cadena de pollo frito. El perfil de los asistentes se destacó por una notable presencia de grupos juveniles y familiares.