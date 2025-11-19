Netflix anunció un incremento del 25% en sus tarifas en Argentina, vigente desde noviembre de 2025. Este ajuste afecta a todos los usuarios y planes disponibles en el país, siendo el tercer aumento que aplica la plataforma durante este año.

Los nuevos precios oficiales son:

Básico: $13.769 mensuales (sin impuestos $8.999)

Estándar: $22.949 mensuales (sin impuestos $14.999)

Premium: $30.599 mensuales (sin impuestos $19.999)

Miembro extra: $8.261 mensuales (sin impuestos $5.399)

Cada plan ofrece características específicas para los usuarios. El plan Básico permite acceso ilimitado a juegos, series y películas sin publicidad, con visualización y descarga en un solo dispositivo y resolución 720p (HD).

El plan Estándar habilita la reproducción y descarga simultánea en dos dispositivos con calidad 1080p (Full HD) y la opción de agregar un miembro extra que no resida en el mismo hogar.

Por último, el plan Premium ofrece visualización en hasta cuatro dispositivos compatibles al mismo tiempo, la posibilidad de sumar hasta dos miembros extra, calidad 4K (Ultra HD) con HDR, descargas en seis dispositivos y audio espacial.

Netflix aclaró que los precios finales pueden variar según el tipo de cambio, el método de pago y posibles cargos adicionales impuestos por bancos o entidades financieras. La empresa justificó el aumento señalando que forma parte de las mejoras en el servicio y la incorporación de mayor contenido para los usuarios.