Dos jóvenes fueron detenidos durante la madrugada de este martes tras ser sorprendidos robando hierro de un galpón ubicado en avenida Rawson, entre Mariano Moreno y Belgrado, en el departamento Capital. El hecho quedó registrado en un video aportado por un vecino y derivó en la inmediata intervención del sistema de Flagrancia.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1.09, cuando personal de la unidad Cobra 14, integrada por el oficial Nicolás Andrade, el cabo Maciel Flores y el agente Nahuel Páez realizaba un recorrido preventivo. Desde el operador del Domo Halcón recibieron el alerta de que dos hombres habían ingresado al galpón y sustraído varios elementos metálicos.

Publicidad

Con las características aportadas, los policías comenzaron un rastrillaje por la zona y detuvieron a dos sospechosos a pocas cuadras del lugar. Fueron identificados como Jeremías Amir Calo Velasco, de 22 años, domiciliado en Capital, y Lautaro Gabriel Figueroa Garrido, de 18. Ambos vestían la ropa que luego quedó secuestrada como evidencia.

Un vecino del sector aportó un video donde se observa el momento en que los jóvenes sacaban el hierro de construcción del galpón, lo que permitió consolidar la imputación. Ante esto, la Policía dio aviso al Sistema Acusatorio y tomó intervención la UFI de Flagrancia, cuyo representante, el doctor Gustavo Mendoza, llegó al lugar y dio inicio al procedimiento formal.