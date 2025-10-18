Desde hace una semana, Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, permanecen desaparecidos en la provincia de Chubut. La última vez que se les vio fue cuando partieron en una camioneta Toyota Hilux color beige con cúpula desde Comodoro Rivadavia.

El vehículo fue encontrado abandonado en una zona de difícil acceso próxima a Rocas Coloradas, un paraje costero ubicado al norte de Comodoro Rivadavia. Según la Policía, no se encontraron indicios de los ocupantes dentro ni en las inmediaciones del automóvil.

Publicidad

La División Búsqueda de Personas junto a peritos trabajan en el lugar para reunir pruebas que ayuden a esclarecer por qué la camioneta fue dejada allí. La investigación cuenta con la participación de la Policía provincial, Defensa Civil provincial y municipal y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

Los operativos de búsqueda se desarrollan tanto en tierra como en el aire, con el apoyo de drones, aeronaves del Aeroclub y Prefectura Naval, que exploran la costa desde Caleta Córdova hasta Rancho Visser, incluyendo la Ruta Provincial Nº1 y caminos aledaños.

Publicidad

Patricio Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas, confirmó que tras analizar cámaras y registros, la pareja no llegó a Camarones, lo que descarta ese destino. Aldana Botha, hija de Juana Inés, informó que “supuestamente está sobrevolando ya una avioneta, tratando de ver qué se puede localizar desde arriba. Estamos esperando novedades de eso para poder salir después a rastrillar de vuelta por toda la parte terrestre”.

Aldana agregó que las señales telefónicas indican una ubicación aproximada cercana al lugar donde se encontró la camioneta y que su madre envió un mensaje a su hermana avisando sobre un viaje imprevisto a Camarones. La mujer recordó que “yo a mi mamá la vi el jueves, que ella vino a mi casa acá. Todo normal, una charla normal, como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente”.

Publicidad

Además, destacó que Juana Inés nunca se iba de viaje sin avisar y que la relación con Pedro Kreder era reciente, por lo que la familia no conocía al hombre antes de la desaparición. La mujer solo llevó lo indispensable para un viaje y había mencionado que debía regresar antes del lunes para retomar sus labores.

La hija hizo un llamado a la comunidad para colaborar en la búsqueda. “Estamos tratando de juntar a todos los que quieran ayudarnos, que puedan tener este tipo de vehículos que están preparados para circular en la zona. También gente que tenga drones, motos cross. Todos los que quieran ayudar nos sirve para que podamos cubrir más porque toda esa zona es muy grande y parece un laberinto”, expresó.

En su perfil de Facebook, Aldana Botha expresó su esperanza y compromiso: “Te prometo que te vamos a encontrar mami que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el día de la madre juntas como siempre lo hicimos”.

Por su parte, Gabriela Kreder, hija de Pedro, manifestó la incertidumbre y la esperanza que mantiene la familia ante esta situación. “La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Las horas son decisivas, no sabemos en qué condiciones se encuentran; son muchos días y son dos personas mayores”, afirmó. Añadió: “Esperamos que las cosas se resuelvan y que aparezcan sanos y salvo lo antes posible”.