El Parque Provincial Ischigualasto, uno de los destinos turísticos más visitados y emblemáticos de San Juan, informó que ya se encuentran vigentes las nuevas tarifas de ingreso para visitantes, con valores actualizados desde el 1 de enero de 2026. Los precios contemplan distintas categorías según el origen de los visitantes, beneficios sociales y actividades especiales dentro del área protegida.

De acuerdo al cuadro tarifario oficial, el ingreso es sin costo para personas con discapacidad, residentes de Valle Fértil, menores de 6 años y excombatientes héroes de la Guerra de Malvinas.

Publicidad

Para estudiantes y jubilados de San Juan, el valor de la entrada es de $8.000, mientras que los residentes sanjuaninos abonan $9.000. En tanto, estudiantes y jubilados nacionales deben pagar $10.000, al igual que quienes ingresen a la zona de acampe.

Las actividades especiales presentan valores diferenciados. El circuito en bicicleta y el trekking al Cerro Morado/Río Salado tienen un costo de $37.000, mientras que el circuito nocturno con luna llena asciende a $42.000. Para los residentes argentinos, la entrada general es de $40.000, y para extranjeros, el valor establecido es de $60.000.

Publicidad

Desde la administración del parque recordaron que las excursiones en vehículos privados, remises y taxis tienen un costo adicional de $10.000, mientras que el ingreso en minibús o combi es de $40.000. Asimismo, remarcaron que se debe exigir el ticket de ingreso y que el parque se reserva el derecho de admisión y permanencia.

Para informes y reservas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos +54 264 4186119 o 264 4570879, o escribir al correo electrónico reservas.ischigualasto@gmail.com