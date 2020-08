Pasó 40 años pensando que era adoptada, se lo confirmaron y ahora busca a sus padres biológicos

Las redes sociales se convirtieron en una gran ayuda para la sanjuanina Marisel Gordillo. La mujer, de 41 años, movilizó a sus contactos para encontrar a sus padres biológicos. De acuerdo a lo que contó siempre supuso que era adoptada, pero su hipótesis se confirmó tras la muerte de Jorge Gordillo, el hombre que la crió.

Su búsqueda comenzó en febrero cuando su mamá adoptiva, Estela Desgens de 69 años, le contó sobre su pasado. Fue una tarde como cualquier otra, sin embargo la más esperada para la mujer que logró atar cabos e iniciar su lucha personal para conocer sobre sus orígenes.

Según el relato que le proporcionó su madre, ella la adoptó en 1978 cuando una joven de apenas 16 años la dio a luz en la sede del Hospital Guillermo Rawson. Desde ese momento, sus padres la asentaron en el Registro Civil con el apellido de ambos.

Este episodio estuvo ausente durante toda su vida. A Marisel la criaron sin distinciones: era una integrante más de la familia. La sanjuanina es la mayor de cinco hermanos y su niñez la pasó en una casona de Concepción para luego consolidar su adolescencia y actualmente su adultez en el departamento Pocito.

“Nunca hubo una diferencia con el resto de mis hermanos. Tampoco escuché ningún testimonio de algún familiar que me hiciera dudar, pero siempre sentí en mi interior que era adoptada”, relató a DIARIO HUARPE.

Marisel también fue mamá a los 16 años, al igual que su madre biológica. Foto: Mariano Martín /DIARIO HUARPE.

Ese presentimiento la acompañó incluso hasta cuando conformó su propia familia, aunque al morir su padre Estela rompió el silencio y aclaró sus dudas existenciales. Desde ese momento nada fue igual para ella: Marisel contactó a todos en su casa y los reunió para que colaboraran con su búsqueda. Habló con algunas agrupaciones que buscan gente en San Juan y les aportó sus datos para que la ayudaran con su cometido.

“Me gustaría verla a mi mamá y preguntarle por qué me abandonó, pero no como reproche sino para entender sobre mi pasado”, comentó. Además, Marisel agregó que le gustaría saber si tras haberla dado en adopción, la mujer realizó alguna búsqueda para dar con su paradero o si definitivamente desistió de ese plan.

Estela le dijo que la mujer que se la entregó se llamaba Alicia Díaz, sin embargo algunas tías de ella recuerdan que era de apellido Rojas. Tras tener esos datos, Marisel tomó la guía telefónica y llamó a todos esos nombres, pero ninguna resultó ser su mamá. De todos modos, no bajó los brazos e hizo conocida su historia.

Por cosas de la vida, Marisel también fue mamá a los 16 años, al igual que su madre biológica. Ahí tuvo a Emanuel que actualmente tiene 25 años, después llegó Brenda que tiene 19. La mujer se separó de su primer esposo y contrajo pareja con otro hombre con quien tuvo a Bianca que ahora tiene 14 años.

Sus hijos se transformaron en sus aliados para enfrentar esta misión. Explicó que la acompañan todos los días en este reclamo y comparten constantemente posteos en las redes sociales para que su madre pueda conocer a su mamá verdadera. Marisel trabaja como guardia de seguridad y cuando le toca estar en la calle vive buscando a personas parecidas para encontrar a su progenitora.

“Estoy preparada para recibir cualquier tipo de noticia. Cuando me propuse a buscar mis raíces me enfrenté con el desafío de saber que esa persona a lo mejor no quiere saber nada conmigo, pero me gustaría al menos escucharlo de su boca. Y si llegado al caso ya no está viva, quiero ir al cementerio y ponerle una flor”, concluyó.