¿Pelearán? El burlesco mensaje de Sean O´Malley a Henry Cejudo

Sean O´Malley tiene en claro que deberá pelear por el título de UFC a continuación, por lo que está en el centro de la atención. El extraordinario peleador estadounidense se mediría con Aljamain Sterling por la corona del Peso Gallo. Sin embargo, en las últimas horas le dejó un contundente mensaje al legendario Henry Cejudo. En diálogo con The MMA Hour, "Suga" no se guardó nada y fue furor entre los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas.

"Creo que Henry tuvo suerte. Tuvo suerte de haber perdido esa pelea porque creo que yo habría apagado las luces de Henry. Se queda allí con la barbilla levantada. Estoy seguro de que viste el tuit de Conor McGregor y esas cosas, fue absolutamente divertido porque Henry, él piensa que es solo esto: tiene un buen currículum, es realmente bueno, no me malinterpreten, pero él piensa que inventó el juego", partió diciendo O´Malley.

Publicidad

A su vez, Sean comentó: "Él piensa que es solo este tipo que es el tipo increíble, es simplemente molesto. Así que me hubiera encantado dormir con ese tipo. Él camina por ahí con la barbilla levantada, pelea como si tuviera 6 pies 3 pulgadas, no lo es. Pelea como si fuera un tipo alto y crees que, siendo tan inteligente como es, tendría un estilo un poco mejor, pero yo estaba entusiasmado. Lo hizo bien, honestamente pensé que había ganado la pelea, pero es como, ¿quizás el 'Capitán' Eric Albarracin le dijo que se parara así?'".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más dichos de Sean O´Malley

"No sé si él mismo lo pensó, pero para alguien que habla tan bien de sí mismo, crees que tendría un estilo un poco mejor siendo su tipo de constitución. Creo que Cejudo es la pelea con más dinero, pero ahora que Aljo venció a Henry, yo contra Aljo sigue siendo una pelea realmente importante. Creo que yo contra Henry es una pelea un poco más grande, pero no hay mucha diferencia. Esos tipos son sorteos similares", aseveró el estadounidense.

Para cerrar, Sean O´Malley: "Tengo mucha curiosidad por saber qué hicieron los pay-per-views en esta pelea. Creo que yo contra Aljo podría duplicarlo, o yo podría duplicarlo, lo siento. No puedes decirme que no te gustaría golpearlo en la cara. Simplemente tiene esa cara. Esa cabeza grande, brazos cortos, piernas cortas, mide 5 pies 4 pulgadas, pelea con la barbilla más alta que... No sé, hay algo en Henry que me hubiera encantado golpearlo. Quién sabe, tal vez en algún momento en algún lugar si no renuncia de nuevo, entonces podemos hacer que eso suceda".