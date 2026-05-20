El hombre por el que Evangelina Anderson lloró sin parar en los Martín Fierro

La noche de los Martín Fierro 2026 tuvo un momento de muchísima sensibilidad cuando Evangelina Anderson no pudo contener las lágrimas al encontrarse con una persona fundamental en su pasado. César Carozza, quien fue su representante por mucho tiempo, rompió el silencio en LAM para explicar qué fue lo que verdaderamente ocurrió entre ellos en medio de la ceremonia.

El abogado relató que el primer contacto fue algo distante al decir que "Entré, me la crucé y seguí mi camino. Se acercó y me preguntó si no pensaba saludarla, le di un beso y seguí de largo porque tenía que entrar".

A pesar de ese frío comienzo, la modelo buscó un espacio para recomponer el vínculo. Carozza recordó que "En un momento ella se acercó a la mesa intentando hablar conmigo" con la ayuda de un productor que ofició de mediador.

El trasfondo de la emoción tiene que ver con una historia compartida muy profunda ya que "22 años estuvimos juntos, trabajando. Y como familia y como amigos", según detalló el letrado sobre el tiempo que pasaron uno al lado del otro.

La distancia entre ambos se había generado por una desconfianza vinculada a la separación de la famosa con Martín Demichelis. Carozza admitió que "Me afectó mucho que pensara que yo podría haber sido el que había hablado de algo que no había hablado", refiriéndose a las versiones que circularon sobre la ruptura.

Afortunadamente para ambos, la charla en la gala sirvió para aclarar los tantos y el abogado confirmó que "Me pidió disculpas. Por suerte reconoció que se equivocó". Como cierre de este sentido reencuentro, reveló las palabras de la rubia quien "Me dijo que todo este tiempo me necesitó mucho" antes de prometerse un café para terminar de sanar las heridas.