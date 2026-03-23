Tras el voraz incendio que arrasó este domingo por la tarde con parte de la empresa Eco San Juan, ubicada en el Parque Industrial de Chimbas, se estiman pérdidas que rondan los 200 millones de pesos. El siniestro demandó más de tres horas de trabajo intensivo y obligó a desplegar un amplio operativo para evitar su propagación.

El fiscal Ignacio Achem se hizo presente en el lugar y confirmó que, por el momento, no hay certezas sobre el origen del fuego. Indicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que se trabaja sobre distintas hipótesis, sin sospechas firmes. Las pericias clave comenzarán este lunes, con mejores condiciones de visibilidad.

El Comisario General Pablo Torres, del D3 explicó el operativo desplegado para controlar la situación.

Fuentes judiciales señalaron que se intenta reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al incendio. Para ello, se relevarán cámaras de seguridad de empresas linderas, con el objetivo de determinar si hubo intervención de terceros o si el foco ígneo se inició por causas accidentales.

El doctor Ignacio Ahem a cargo de la investigación para determinar responsabilidades tras el incendio.

El fuego afectó principalmente residuos acopiados en el predio, además de maquinaria y estructuras edilicias, incluidas oficinas administrativas. Según trascendió del fiscal Achem, tras el diálogo con el propietario de la firma, Rodolfo Piola, los daños materiales rondan en principio los $200 millones estimados.

En el operativo participaron Bomberos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios de Chimbas y camiones cisterna de distintos municipios, entre ellos Chimbas y Angaco. La magnitud del incendio obligó a coordinar tareas entre varias dependencias.

Camiones tanque de diferntes municipios prestaron colaboración para que los bomberos no se queden sin agua.

El comisario general Pablo Torres, jefe de Operaciones Policiales, explicó que la estrategia consistió en contener el fuego dentro del perímetro para evitar su expansión. Una vez logrado ese objetivo, avanzaron con tareas de enfriamiento e inundación del área afectada.

El fuego que alcanzó dimensiones que causaron alerta, fue controlado tras tres horas de labor de los bomberos.

Para atacar el foco principal, se utilizaron grúas que permitieron arrojar agua desde altura hacia el centro del incendio, donde se concentraba una gran cantidad de material altamente inflamable, principalmente neumáticos. La maniobra resultó clave para controlar las llamas.

Hubo que utilizar hasta grúas para atacar el fuego de desde diferntes puntos.

Entre las hipótesis que analiza la fiscalía figuran una posible reacción química, una explosión o incluso la intencionalidad. Ninguna de estas líneas investigativas fue descartada y se podrían sumar otras. Se espera que los peritajes aporten claridad en las próximas horas, cuando además se pueda tener certezas si en la zona hay cámaras de seguridad de empresas linderas que puedan aportar imágenes de la zona, minutos previos al inicio del fuego.