Boca Juniors recibe a Instituto en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Apertura, con el objetivo de volver al triunfo tras el empate en Santa Fe frente a Unión. El partido se disputa desde las 20, con transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con la necesidad de sumar de a tres para mejorar su posición en la zona. En su última presentación, el Xeneize igualó como visitante y buscará hacerse fuerte en casa para retomar la senda de la victoria.

Por el lado de Instituto, el conjunto cordobés intentará dar el golpe en condición de visitante. Con una formación confirmada, el equipo apuesta a un esquema equilibrado para disputar el control del juego y generar situaciones de peligro.

Boca formará con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Di Lollo, Costa y Lautaro Blanco en defensa; Leandro Paredes, Milton Delgado y Ander Herrera en el mediocampo; Tomás Aranda como enlace; y Adam Bareiro junto a Miguel Merentiel en la delantera.

En tanto, Instituto saldrá a la cancha con Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Agustín Massaccesi y Giuliano Cerato en defensa; Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa en el medio; y John Córdoba, Alex Luna y Matías Fonseca en ataque.

El encuentro se presenta como una oportunidad para ambos equipos en esta etapa del torneo, con Boca obligado a sumar en casa e Instituto buscando aprovechar sus chances como visitante.