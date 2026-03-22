El incendio registrado este domingo en el Parque Industrial de Chimbas puso el foco en la empresa afectada: ECO S.A., una firma dedicada al tratamiento de residuos peligrosos con fuerte vinculación al sector minero. El siniestro se desató en uno de sus galpones, donde se almacenaban materiales como plásticos, madera y cubiertas, elementos que favorecieron la rápida propagación del fuego.

Según se informó en el lugar, el incendio fue advertido por el sereno del predio, quien observó una gran cantidad de humo antes de que las llamas tomaran intensidad. A partir de ese momento, se activó un operativo que incluyó unas 10 dotaciones de bomberos, que lograron contener el foco y evitar que se extendiera a otros sectores.

ECO S.A. opera en el Parque Industrial de Chimbas, sobre calle Simón Bolívar Norte, y desde su creación en 1996 se especializa en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Entre sus actividades, procesa desechos industriales como aceites minerales, mezclas de hidrocarburos, pinturas, solventes, resinas y sustancias químicas.

Además, la empresa trabaja con residuos provenientes de la actividad minera, como plásticos, goma y otros materiales que luego son reducidos mediante procesos específicos, lo que implica la manipulación de elementos potencialmente inflamables.

En su cartera de clientes figuran compañías de alcance internacional como Barrick, Techint, Repsol, YPF y otras firmas vinculadas a la industria energética y minera. Su operación se centra en brindar servicios bajo normas específicas para el manejo de residuos de alta complejidad.

Por estas horas, las autoridades avanzan con la investigación para determinar el origen del incendio, mientras continúan las tareas de enfriamiento en el predio. Hasta el momento, no se confirmó si había personal dentro de las instalaciones al momento del inicio del fuego.