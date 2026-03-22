Un joven de 18 años fue aprehendido en Santa Lucía tras ser acusado de robarle la bicicleta a una niña de 12 años mediante el uso de un arma blanca. El hecho ocurrió en la intersección de calles Las Heras y La Madrid, cuando la menor circulaba en su rodado.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso, identificado como Cabrera y conocido como “El Tapita”, interceptó a la niña, la hizo caer tras un forcejeo y le sustrajo una bicicleta marca SLP, rodado 29, de color negro y rosa. Luego del hecho, el joven se dio a la fuga.

Este sería el arma blanca con la que habría asaltado a la menor y que fue secuestrada al momento de su detención.

La denuncia realizada por el padre de la menor permitió activar un operativo por parte de efectivos de la Comisaría 29ª, quienes lograron localizar al sospechoso a los pocos minutos.

Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de fabricación casera, envainado con cinta aislante, el cual habría sido utilizado durante el asalto.

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Martín Morando, y fue vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma blanca. En tanto, la bicicleta sustraída fue recuperada y restituida.